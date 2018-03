Kosel : 26-Jähriger verlässt sich auf sein Navi und fährt in die Schlei

Das Auto trieb etwa 20 Meter vom Ufer entfernt, als ein Fischer dem Fahrer auf sein Boot half.

von dpa

15. März 2018, 20:18 Uhr

Kosel | Weil er sich zu sehr auf sein Navi verlassen hat, ist ein 26-jähriger Mann in Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit seinem Auto in die Schlei gefahren. Der Polizei zufolge durchbrach der 26-Jährige mit seinem Wagen am Donnerstagmorgen die Schranke an der Schleifähre Missunde. Die Fähre befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der anderen Seite des Flusses.

Das Auto trieb etwa 20 Meter vom Ufer entfernt, als ein Fischer dem Fahrer auf sein Boot half. Das Auto zog er mit Hilfe einer Schleppleine zum Ufer. Der 26-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch bald wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf rund 40 000 Euro geschätzt.

