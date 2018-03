31. Figurentheater-Tage : 1600 Besucher wollten die Puppen sehen

Die 31. Figurentheater-Tage sind zu Ende. Den Schlusspunkt setzte Jens Heidtmann mit seinem satirischen Krimi.

von mtb

19. März 2018, 07:00 Uhr

„GewaltIch“ war der Titel der Vorstellung mit Kabarettist Jens Heidtmann, mit der die diesjährigen Figurentheater-Tage zu Ende gingen. Heidtmann, alias Gernot Witters, erzählte mit wenigen Requisiten die Geschichte, in der es sehr hintergründig und mit viel Witz um die Verstrickungen der Bewohner eines Miethauses in den Mord an der geldgierigen neuen Eigentümerin Frau Rotenstein ging, die das Haus entmieten und abreißen lassen wollte. Der Ich-Erzähler berichtete, wie der Widerstand der Mieter nach und nach zerbröselte.

Bodo, der linke Aktivist, der in jeder Bürgerinitiative mitgemacht hat, war der erste, der umfiel und sich mit der großzügigen Abfindung auf nach Kuba machte. Da war das junge Paar, dem der Sohn von Frau Rotenstein ein schadstoffbelastetes Eigenheim verkauft hat und es damit in den finanziellen Ruin trieb. Da war Mechthild, eine hohe Verwaltungsbeamtin, die sich die Abrissgenehmigung abkaufen ließ und schließlich der „Alte Sack“, der zum Finale die Fäden zusammenführte. In vielen kleinen Szenen baute Heidtmann seinen unterhaltsamen Krimi abwechslungsreich und spannend zusammen und führte ihn zu einem überraschenden Showdown. Das Publikum dankte mit ausgiebigem Applaus.

Diese Abendveranstaltung richtete sich, ebenso wie die Auftaktveranstaltung vor einer guten Woche, an Erwachsene und Jugendliche. Im Übrigen gab es an sieben aufeinander folgenden Tagen eine bunte Folge von Vormittags- und Nachmittagsvorstellungen für Kinder ab drei Jahren mit teilweise so bekannten Figuren wie Pettersson und Findus, Urmel, Kasperle oder Ritter Kunibert.

Silvia Scherber aus Kappeln freute sich über dieses abwechslungsreiche Angebot. Sie hatte nicht nur die Abschlussveranstaltung besucht, sondern mit ihrer kleine Tochter auch eine Kindervorstellung. Die Dreijährige hatte allerdings ziemliche Angst vor dem Fuchs, der Pettersson die Hühner stehlen wollte, und vor dem Krach, den die Raketen machten. „Das war einfach viel zu laut“, meinte Scherber. Ansonsten habe ihr das Programm sehr gut gefallen. Sie hat die Aufführungen auch in den vergangenen Jahren schon vielfach besucht. „Ich bin ein Theatermensch“, stellte sie fest. „ Und ich finde es gut, dass es diese Veranstaltung hier in Kappeln gibt.“

Mit dieser Meinung stand sie offensichtlich nicht alleine da, denn mit über 1600 Besuchern waren die Figurentheater-Tage wieder ein Erfolg. „Das Ergebnis toppt das vom vergangenen Jahr“, konstatierte Sünje Muxfeldt, die im Rathaus die Organisation und Durchführung der Theaterwoche gemanagt hat. Es gab viele Besuche von Kindergärten aus Kappeln und Umgebung, so die Organisatorin. „Da einige Stücke für etwas größere Kinder dabei waren, kamen auch Schulklassen. Aber es waren auch viele Erwachsene ohne Kinder dabei“, sagte sie. Begleitend zu den Aufführungen hat Muxfeldt eine Fragebogenaktion unter den Zuschauern durchgeführt. Die will sie in den nächsten Tagen auswerten. „Es hat viel Spaß gemacht“, stellte sie abschließend fest. „Wenn wir merken, wie viel Spaß die Besucher haben, dann macht es auch uns Spaß.“ Und damit schloss sie die zahlreichen Helfer aus dem Rathaus, die sie unterstützt hatten, mit ein.

Dieses große Engagement würdigte auch Bürgermeister Heiko Traulsen, der Muxfeldt und den Künstlern einen Blumenstrauß als Dankeschön überreichte und sich bei allen Helfern und teilnehmenden Künstlern für die erfolgreiche Schau bedankte. Für die nächsten Figurentheater-Tage haben sie einige der Künstler bereits wieder angemeldet.