Eutiner Markt wird saniert : Schirm-Streit in Eutin: Wie viel Platz bekommen Gastronomen auf dem Markt

„Wir hatten uns gewünscht, größer zu werden und das eigentlich vor Beginn der Sanierung auch zugesagt bekommen. Jetzt sollen wir uns aber verkleinern und das geht nicht“, sagt Felix Schneider auf Nachfrage vom To Huus. Grund dafür sei der benötigte Platz für die Feuerwehr im Ernstfall – direkt im Bereich seiner gastronomischen Außenfläche. Auf seine Frage, weshalb er nicht vor das von der Kämmerei im Erdgeschoss genutzte Gebäude zu seiner rechten Tische, Schirme und Stühle stellen könne, habe er keine verständliche Antwort, sondern nur eine Absage bekommen. „Das Stadtcafé hat das auch über Jahre gemacht, warum soll das jetzt plötzlich nicht mehr gehen?“, fragt Schneider.

Constanze Emde

Hans-Peter Klausberger von der gleichnamigen Bäckerei würde sich ebenfalls mehr Flexibilität wünschen: Wenn Bäume und Lampen nicht an die exakt gleichen Stellen wie heute kämen, könnten alle Gastronomen die Fläche optimaler nutzen und Tische besser aufstellen, so Klausberger. Er hoffe, dass sich wenigstens an der Position der Lampen, die jetzt ungünstig vor der Fassade stünden, etwas ändere.

Stadt Eutin

Orlando Rizzuti, Betriebsleiter von Markt 17 und Stumpfen Eck wäre damit einverstanden: „Wichtig war und ist für uns, dass es gleichberechtigt zugeht und der Marktplatz nach der Sanierung schön gestaltet ist.“ Er lobt die aktuelle Idee, dass das Brauhaus als Gebäude durch den Gang vom Ehrenmal aus weiter sichtbar bleibt. Die Gespräche unter den Gastronomen seien gut und konstruktiv gewesen.

Brauhaus-Inhaber Gutzeit möchte für Mitarbeiter und Gäste überdachten Eingang

Brauhausinhaber Marcus Gutzeit war nicht erreichbar, aber er dürfte sich über den Vorschlag der Verwaltung, seinen Eingangsbereich nicht zu überdachen, nicht gerade freuen. In Ausschusssitzungen hatte er deutlich gemacht, wie unschön es für die Mitarbeiter sei, durch den Regen zu müssen oder wenn das Essen nass würde auf dem Weg zum Gast.

Italiener findet seinen Wunsch nicht auf dem Plan der Stadt

Ob der Vorschlag der Verwaltung ein annehmbarer Kompromiss ist, wird sich in der Ausschusssitzung zeigen. Die Gastronomen des Marktplatzes wollen versuchen zu kommen. Salvatore Battaglia findet seinen Wunsch im aktuellen Plan noch nicht wieder, stattdessen soll eine Bank vor seiner Tür errichtet werden. „Ich habe gesagt, dass ich meine vier Tische und einen großen Schirm wie vor der Sanierung brauche“, sagt der Gastronom der Osteria „Sole Mio“ neben Rossmann. Im Plan ist das noch nicht berücksichtigt.