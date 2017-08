Sigrun Roemmling im Porträt : Zwischen Strukturen und Gesichtern

vergrößern 1 von 2 Foto: Heiderhoff 1 von 2

Schenefeld | Menschen bei einem Sommerausflug, die sich im Wasser spiegeln. Grafit- und Beistiftzeichnungen von Mädchen mit Sonnenbrillen. Einige der ausdrucksstarken Bilder von Sigrun Roemmling basieren auf Selfie-Aufnahme. Bei Zeichnungen und Acryl-Bildern der Schenefelder Künstlerin steht zumeist der Mensch im Vordergrund.

Roemmling geht es bei ihren Bildern nicht um die fotografisch genaue Abbildung von bestimmten Personen. „Viel wichtiger ist es mir, dass hinter den Bildern eine Geschichte, eine Idee steckt“, erläutert die Malerin. Zahlreiche Bilder der Schenefelderin enthalten Spiegelungen und Lagerungen von verschiedenen Themen. Bei einem Acryl-Bild mit Bistro-Szene entnahm sie der betreffenden Szene beispielsweise Menschen und Gegenstände, um sie später wieder hinzuzufügen. Die Künstlerin empfindet ihre kreative Tätigkeit als sehr bereichernd. „Malerei sehe ich als einen Prozess des Wandels“, erläutert Roemmling. Das Gesehene und Erlebte werde mittels entsprechendem Material sichtbar gemacht.

Bei zahlreichen Werken von Sigrun Roemmling wimmelt es von Punkten. „Die Betrachter waren im Zuge einer Werkschau erstaunt, dass jeder einzelne Punkt von Hand mit Filzstift oder Zeichentusche aufgetragen wurde“, erläutert die Künstlerin. Ihre Arbeiten erinnern im ersten Moment eher an Drucke oder Radierungen. Mittels der Aneinanderreihung von Punkten entstehen Flächen mit unterschiedlichen Grauabstufungen. Das eigentliche Motiv wird mittels Verdichtung nach und nach sichtbar. Für den Betrachter ergibt sich, je nachdem, ob er eine nahe- oder entfernte Position zum Bild einnimmt, ein Wechselspiel zwischen fast abstrakten Strukturen und dem genauen Erkennen von Gesichtern. Die stellvertretende Vorsitzende des Kunstkreises benötigt für ihre Arbeiten Gegenständliches. Dazu gehören Figuren, Architektur oder eine Landschaft als fester Ausgangspunkt.

Die gebürtige Offenbacherin arbeitet als freischaffende Künstlerin im Kunsthaus Schenefeld. Sie wohnt schon seit 30 Jahren in der Düpenaustadt und leitet im Kunsthaus Kinder- und Erwachsenengruppen sowie Wochenend- und Ferienworkshops. Malfreunde können kreativ werden und bei ihr eine breite Palette an Techniken erlernen. Roemmling bietet für Erwachsene zudem so genannte „Friday-Afterwork Painting“-Kurse an.

Mit dem Foto-Apparat hält sie ausgewählte Motive fest. Nur wenn ihr Interesse an dem Motiv im Atelier noch anhält, wählt sie es aus und entwickelt es in einem Bild weiter. Bevor sie mit ihrem Werk beginnt, sammelt, katalogisiert und ordnet sie ihre Fotografien. Einige der festgehaltenen Motive setzt sie oft erst Jahre später um.

Die Mutter von drei Kindern engagierte sich über ihre Maltätigkeit hinaus sieben Jahre lang bei der Lebenshilfe und hatte dort die Leitung der Spiel- und Krabbelgruppen inne. Sie gab parallel hierzu Malunterrichtseinheiten an verschiedenen Bildungseinrichtungen in Schenefeld und Wedel. Mit Kunsthaus-Dozentin Anne Imig rief sie einen Malkursus für Menschen mit Handicap ins Leben, der inzwischen von Kerstin Gabriel geleitet wird. Sigrun Roemmling und Ute Bresch planen derzeit eine Ausstellung bei Secumar in Holm. Der Titel lautet „Großstadtgesichter“. Die Vernissage ist am Freitag, 29. September. Los geht’s um 19 Uhr im Bredhornweg 39. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung läuft bis zum 15. Januar 2018.

von Frauke Heiderhoff

erstellt am 30.Aug.2017 | 16:21 Uhr