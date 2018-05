Integrationsarbeit : Zoff um Container für Flüchtlinge in Schenefeld

Die Stadtverwaltung will an Unterbringungskonzept festhalten.

von Tanja Plock

03. Mai 2018, 14:00 Uhr

Schenefeld | Während der Einwohnerfragestunde meldete sich kürzlich Flüchtlingshelfer Hans-Detlef Engel zu Wort. Wie berichtet, kritisierte er Ehrenamtliche aus den eigenen Reihen, die die Verwaltung unter Beschuss genommen hatten. Hedwig Röper hatte beispielsweise in unserer Zeitung kritisiert, dass die Verwaltung die Arbeit der Ehrenamtlichen teilweise ausbremse.

Engel berichtete nun von einer kursierenden Unterschriftenliste, die unter anderem eine Beseitigung von Mängeln und den geforderten Abbau der Zäune an der Unterkunft im Osterbrooksweg beinhalte. Viele der Geflüchteten hätten gar nicht verstanden, was sie da unterschrieben haben, so Engel. Zudem herrsche in diesem Punkt unter den Flüchtlingshelfern keine Einigkeit. „Ich möchte unter dieser politischen Flagge nicht segeln. Ich möchte nur helfen“, sagte Engel.

Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) äußerte sich zum Verhältnis zwischen Ehrenamtlichen und Verwaltung. Es habe bereits ein Gespräch zwischen Röper sowie Verwaltung und mehreren Flüchtlingen aus dem Osterbrooksweg gegeben. Das Treffen sei sehr gut und lösungsorientiert gewesen. Sie betonte, wie wichtig es sei, zusammenzuarbeiten. „Die Auffassung über die Unterkunft am Osterbrooksweg ist unterschiedlich – auch unter den Flüchtlingen. Nicht alle wollen einen freien Zugang auf das Gelände“, so Küchenhof. „Wir werden aber kein anderes Konzept dort zulassen können.“ Die Erfahrungen aus der Vergangenheit hätten gezeigt, dass bei so vielen, alleinstehenden Bewohnern keine Alternative bestehe. „85 Männer unterschiedlicher Herkunft – das ist immer problematisch“, führte sie aus. Dies habe auch nicht unbedingt etwas mit der Nationalität zu tun. „Wir haben jetzt maximale Ruhe und Sicherheit für alle – auch für die Bewohner“, urteilte die Rathaus-Chefin. Der Sicherheitsdienst, der 24 Stunden am Tag vor Ort ist, sei zudem notwendig, um das Gebäude versichern zu können.

Auch der Schenefelder Polizei-Chef sei von der jetzigen Lösung überzeugt. Das bestätigt Stationsleiter Jan Wittig im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir haben aus der Vergangenheit gelernt“, sagt er. In anderen Unterkünften sei es ohne einen Sicherheitsdienst oder unter einer eingeschränkten Überwachung immer wieder zu Straftaten gekommen. Feiernde, randalierende Bewohner und Besucher hätten die Nachtruhe gestört. „Die Hausordnung war nicht durchzusetzen ohne einen Sicherheitsdienst.“ Im Osterbrooksweg gebe es so gut wie keine Einsätze der Polizei. Zudem sei der Sicherheitsaspekt der Geflüchteten nicht zu vernachlässigen.

Die Verwaltung sei sehr bemüht um die Geflüchteten und deren Wünsche, betonte Küchenhof. Beispielsweise sollen bald zusätzlich zu den Kühlschränken Gefriertruhen angeschafft werden, damit die Männer ihr Fleisch auf Vorrat kaufen können. Halal-Fleisch, das von vielen Bewohnern aus religiösen Gründen bevorzugt wird, ist nur in speziellen Fleischereien in Hamburg erhältlich.

Insgesamt soll die Integrationsarbeit neu strukturiert werden, berichtete die Verwaltungschefin. „Bis jetzt haben wir erstmal pragmatisch geholfen.“ Nun werde ein Integrationskonzept erarbeitet. Wedel und Elmshorn sollen als Vorbilder dienen. „Man muss das Rad nicht immer neu erfinden“, so Küchenhof. Schenefeld wolle sich von bereits erstellten Konzepten zumindest inspirieren lassen. Die Integration gelinge bereits in großen Teilen. Es gehe nun darum, die zu erreichen, die von den Angeboten nicht erfasst werden. Außerdem soll eine Veranstaltung für Flüchtlinge ausgerichtet werden, bei der es um den beruflichen Neustart geht.

In Richtung Politik mahnte Küchenhof, die Problematik um die Unterkunft nicht für die eigenen Zwecke auszuschlachten. „Das Thema eignet sich nicht für Wahlkampf.“