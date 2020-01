Polizei sucht nach Zeugen : Zigaretten und Bargeld als Beute: Raubüberfall auf Tankstelle in Schenefeld

Die Täter bedrohten den Kassierer mit einer Reizgas-Spraydose und flüchteten später.

03. Januar 2020, 13:53 Uhr

Schenefeld | Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Schenfeld (Kreis Pinneberg) ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Das berichtete Pressesprecher Steffen Büntjen am Freitag (3. Januar.) Der Überfall hatte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 3.30 Uhr an der Altonaer Chaussee ereignet. Die Täter erbeuteten Bargeld und Zigaretten. Sie sind flüchtig.

Mit Reizgas bedroht

Kurz vor halb Vier in der Nacht hatten zwei Maskierte die Tankstelle nahe der Landesgrenze zu Hamburg betreten. Einer der Täter bedrohte den 62 Jahre alten Kassierer mit einer Reizgas-Spraydose und zwang ihn dazu, die Kasse zu öffnen. Dann entnahm er das Bargeld. Der zweite Mann füllte währenddessen eine unbekannte Anzahl von Zigarettenstangen in eine mitgebrachte Mülltüte.

Anschließend flüchteten die Täter über die Altonaer Chaussee in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Der Mann mit Reizgas ist etwa 175 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur, trug eine beige-braune Winterjacke mit Fell-Kapuze, eine blaue Jeanshose und dunkle Schuhe. Auf dem linken Jackenärmel war ein weißer Streifen zu sehen. Er sprach deutsch und hatte einen fremdsprachigen Akzent.

Der zweite Täter ist etwas kleiner als der erste. Er hat eine normal bis kräftige Figur und trug eine dunkle, enge Winterjacke (im Schulterbereich hellbraun abgesetzt), eine schwarze Jeanshose und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04101) 2020 entgegengenommen.

