„Wir sind eine kleine, feine Stadt“

vergrößern 1 von 2 Foto: Plock 1 von 2

Im zweiten Teil des Interviews mit Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) äußert sich die Schenefelder Rathaus-Chefin zur gewünschten S-Bahnanbindung, beschreibt die Herausforderungen in ihrem Amt und spricht über die Vorschläge des zweiten Kandidaten für die Bürgermeisterwahl, Constantin von Piechowski (FDP). Die Bürgermeisterwahl in Schenefeld findet am Sonntag, 24. September, statt.

Gibt es irgendetwas, was sie in ihrer Amtszeit gerne umgesetzt hätten, aber bisher noch nicht geschafft haben?

Es gibt eine Sache, die ich wahnsinnig gerne hätte für diese Stadt, und zwar ein Mehrgenerationenhaus oder ein alternatives Wohnprojekt. Ich finde, das würde Schenefeld richtig gut zu Gesicht stehen. Da waren wir schon mal ganz schön weit in der Planung. Es ist dann aber letztlich doch noch gescheitert.



Und eine S-Bahn. Eigentlich fehlt die auch noch . . .

Das würde ein noch dickeres Brett als die Buslinie werden. Das hat ein Kostenvolumen, welches das der Buslinie nach Halstenbek bei weitem übersteigt. Dennoch ist auch das ein Projekt, an dem ich arbeite und das ich gerne noch weiter begleiten würde.



Was hätte besser laufen können?

Ich hätte die Grundstücke am Osterbrooksweg nicht verkauft. Die alten Häuser direkt gegenüber der Sozialberatung. Wir hätten die Grundstücke noch gut anders nutzen können, zum Beispiel für die Flüchtlinge oder aktuell für die Stadtkernentwicklung. Aber es gab eine politische Mehrheit, diese zu veräußern. Damit muss man sich dann abfinden.



Wie würden Sie sich selbst als Bürgermeisterin beschreiben?

Bürgernah und präsent. Ich habe immer eine offene Tür und ich habe auch immer offene Ohren für alle. Bei mir bekommt jeder der möchte einen Termin. Das einzige Versprechen, das ich vor zwölf Jahren in meinem Bürgermeisterwahlkampf abgegeben habe, war, eine Bürgersprechstunde anzubieten und die läuft nach wie vor sehr gut. Man kann nicht immer allen gerecht werden. Das bringt das Amt der Bürgermeisterin mit sich, aber im Großen und Ganzen sind wir eine wirklich freundliche und bürgernahe Verwaltung.



Was ist die größte Herausforderung am Amt der Bürgermeisterin?

Die Herausforderung ist der Dreiklang. Ich bin Vorgesetzte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich bin Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger. Das Ganze dann noch im Zusammenspiel mit der Kommunalpolitik in Einklang zu bringen und die Informationen fließen zu lassen, das ist, glaube ich das Wichtigste. Transparenz, Information und Kommunikation sind ganz wichtig. Da ich ein kommunikativer Mensch bin, fällt mir das nicht so schwer. Aber auch in meinem Bereich hakt es mal an der einen oder anderen Stelle. Das bleibt leider nicht aus.



Ist die Verwaltung aus Ihrer Sicht aktuell gut aufgestellt?

Die Verwaltung ist gut aufgestellt. Wir haben gute und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr motiviert sind. Wir sind ein gutes Team.



Zum Teil konnten doch aber Stellen in der Verwaltung nicht besetzt werden?

Das liegt am mangelnden Fachpersonal, das sich bewerben könnte. Es gibt einfach zu wenig qualifizierte Bewerber. Das ist ein Problem, was wir mit vielen anderen Verwaltungen teilen. Die Stellen sind da und die Politik ist absolut aufgeschlossen.



Haben Sie denn noch Wünsche an die Politik?

Ich habe im Vorfeld der Bürgermeisterwahl eine sehr gute Resonanz aus allen Fraktionen bekommen. Die Zusammenarbeit mit der Politik funktioniert wirklich sehr gut. In den großen Fragen ist die Politik sich einig gewesen. Das zeigt sich zum Beispiel an der Stadtkernentwicklung, als wir einen einstimmigen Beschluss in der Ratsversammlung bekommen haben. Wir haben zudem zwei Jahre hintereinander einstimmig verabschiedete Haushalte. Ich bekomme für mein Team und meine Arbeit viele wertvolle Tipps und Anregungen. Das ist ein Zusammenspiel, wie man es sich besser eigentlich nicht vorstellen könnte.



Wie beurteilen Sie die Zukunft im Speckgürtel von Hamburg?

Wir werden als Wohnort immer attraktiver werden, weil wir alles bieten, was der Mensch zum Leben braucht. Angefangen mit Kitas und Schulen, über Handel und Gewerbe – alles ist vorhanden. Auch bei den Kultur- und Freizeitangeboten sowie sportlichen Aktivitäten sind wir gut aufgestellt. Hier bleibt eigentlich kein Wunsch offen. Insofern sind wir eine kleine, feine, grüne Stadt mit direkter Randlage zu Hamburg und kurzer Entfernung zur Elbe. Man lebt hier sehr schön und das wird sich in der Zukunft noch stärker zeigen.



Kann Schenefeld denn überhaupt noch wachsen?

Wir sind räumlich betrachtet mit 998 Hektar eine kleine Stadt. Die Hälfte davon ist unter Landschaftsschutz gestellt, insofern darf auf einigen Flächen auch nichts passieren. Die andere Hälfte ist bebaut und kann jetzt noch weiter verdichtet werden. Vielleicht wird dann irgendwo auch noch mal Altbestand erneuert, wie wir es an vielen Stellen schon erleben. Aber so große Wohnbaugebiete, wie am Flaßbarg oder jetzt am Schenefelder Platz, werden in der Form kaum noch möglich sein. Im Gewerbegebiet können wir noch richtig viele schöne Sachen machen. Wir brauchen Gewerbesteuereinnahmen. Davon lebt eine Stadt. Im Dannenkamp wurden alle Grundstücke verkauft. Das war das letzte, das wir als Stadt noch zur Verfügung hatten. Jetzt haben wir am Osterbrooksweg eine richtig große Fläche noch dazugekauft und haben viel Platz, können das Gebiet entwickeln und uns gute Betriebe aussuchen. Auch da ist die Hamburger Randlage vorteilhaft. Unsere Hamburger Vorwahl ist für viele Firmen ein wichtiger Vorteil, da sie zwar ihre Adresse ändern, aber ihre Telefonnummern behalten können. Wir haben nämlich durchaus Hamburger Firmen, die sehr interessiert sind, sich hier anzusiedeln. Es wird nie langweilig in dieser Stadt. Es ist einfach eine spannende Aufgabe und macht viel Spaß und deshalb möchte ich das noch ein bisschen weiter machen.



Was halten Sie von den Vorschlägen ihres Mitkandidaten, ein Schwimmbad an der Stelle der alten Post zu bauen?

Wir haben hier mit der Post ein Gelände gekauft, das sich ideal anbietet für Wohnraum. So eine wunderschöne Wohnlage gibt es kaum noch. Es ist total zentral. Ich will das nicht weiter kommentieren.



Seine Vorschläge betreffen ja auch die Stadtkernplanung insgesamt. Wie beurteilen Sie das?

Dazu möchte ich mich nicht äußern.





von Tanja Plock

erstellt am 19.Aug.2017 | 16:16 Uhr