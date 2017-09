Interview : „Wir haben alles Mögliche getan“

vergrößern 1 von 3 Foto: Tanja Plock 1 von 3

Schenefeld | Es war der größte Brand im Kreis Pinneberg. Das bestätigt der Kreisverband der Feuerwehr. Mehr als 400 Einsatzkräfte waren am 10. August beim Brand des Racket Centers Sportwelt in Schenefeld Anfang August im Einsatz. Erster und Letzter am Einsatzort war die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld. Wehrführer Tomas Berens und Pressesprecher Dennis Fuchs beurteilen im Interview den Großeinsatz und berichten von der dauerhaften Belastung der freiwilligen Helfer während der Katastrophe.

Frage: Wie haben Sie den Großeinsatz beim Racket Center Sportwelt in Schenefeld erlebt?

Tomas Berens: Es war eine absolute Stress-Situation, die aber auch geprägt war von Situationen, bei denen ich gemerkt habe, wie toll der Zusammenhalt ist. Sowohl bei der Feuerwehr Schenefeld als auch mit den Feuerwehren des Kreises, dem Technischen Hilfswerk, der Berufsfeuerwehr Hamburg und dem Deutschen Roten Kreuz. Das Zusammenspiel hat extrem gut geklappt. Es war für uns eine absolute Ausnahmesituation. Das wäre es aber für jede andere Feuerwehr auch gewesen. Ich möchte es fast als Jahrhundert-Feuer bezeichnen, was den Umfang angeht.



Was ist Ihnen beiden durch den Kopf gegangen, als Sie zur Einsatzstelle gekommen sind?

Dennis Fuchs: Als der Melder ging, habe ich die Rauchschwaden schon gesehen. Dann fährt man zur Wache und macht sich seine Gedanken. Ich war mit dem ersten Fahrzeug an der Einsatzstelle. Aber ab dem Moment funktionierst du nur noch.

Berens: Als ich die Rauchwolke auf der Autobahn gesehen habe, habe ich nur gedacht: Das dauert ein bisschen länger.



Haben die Einsatzkräfte das gut verkraftet?

Berens: Die Kameraden haben ganz toll durchgehalten. Nachdem der Einsatz schon eine ganze Zeit in Gang war, bin ich rumgelaufen und habe gefragt, wie das mit der Belastung aussieht. Einige haben wir dann nach Hause geschickt. Normalerweise hätten wir das schon früher gemacht. Die Betonung liegt aber auf diesem absoluten Ausnahmefall. Am Ende hatten wir ja schon den ganzen Kreis Pinneberg da. Es gab kaum noch Möglichkeiten, Einsatzkräfte nachzuordern.

Fuchs: Dafür sind wir 80 Kameraden, um so einen Einsatz wuppen zu können.

Berens: Von denen übrigens über 90 Prozent da waren. Trotz Urlaubszeit und Sommerferien. Diejenigen, die nicht da waren, waren tatsächlich im Urlaub. Ansonsten waren alle da.



Wie lange waren die Schenefelder Einsatzkräfte vor Ort?

Berens: 24 Stunden lang.

Fuchs: Und dazu kommen ja noch die Nacharbeiten. Die Kameraden haben noch mehrere Tage Stunden an der Wache verbracht. Die Geräte müssen ja wieder flott gemacht werden. Das gehört auch zum Einsatz dazu.

Berens: Den letzten Nachlösch-Einsatz hatten wir am 24. August, 14 Tage nach dem Einsatz. Das ist wiederum dem Gebäude geschuldet. Unter dem eingestürzten Dach flammten die Holzbalken immer wieder auf. Nicht gefährlich oder problematisch. Aber wir müssen da natürlich hinfahren und das ablöschen.

Wie schaltet man nach so einem langen Einsatz ab?

Fuchs: Ich kann dann gut schlafen (lacht). Dadurch, dass alle körperlich aktiv waren, sind wohl alle eingeschlafen wie ein Stein. Es war ja auch nicht so, dass die Leute da rumstanden. An jeder Ecke gab es etwas zu tun.

Wie lässt sich das Ehrenamt mit der Familie vereinen?

Fuchs: Gerade an diesem Tag hatten wir Termine zuhause. Das Kind war noch im Kindergarten und hat Papa auch den ganzen Tag nicht gesehen. Aber mein Kind ist damit aufgewachsen und meine Frau kommt auch aus einer Feuerwehr-Familie, die kennen das nicht anders. Es ist wichtig, dass die Familie dahinter steht. Für viele ist das mehr als nur ein Ehrenamt. Wir hatten in der Tat einen Kameraden, der Geburtstag an dem Tag hatte. Seine Gäste saßen bei seinen Eltern zuhause auf der Terrasse. Er war dann um halb elf auf seiner Geburtstagsfeier. Die hatten alle schon gegrillt, dann hat er noch kurz ne Grillwurst abbekommen und ist todmüde ins Bett gefallen.



Wie läuft die psychologische Betreuung nach einem Einsatz ab?

Berens: Wir haben jederzeit die Möglichkeit über die Leitstelle ein Kriseninterventionsteam anzufordern und psychologische Betreuung. Das haben wir auch schon gemacht. Aber nicht bei diesem Einsatz. Da gab es ja zum Glück keine stark verletzten Einsatzkräfte. Das ist auch beachtlich bei der Einsatzlänge, dass es kaum Verletzte gab. Ein Kamerad hatte einen Schwächeanfall, aber dem geht es inzwischen natürlich wieder sehr gut.



Was wäre denn gewesen, wenn es noch einen zweiten Brand zum selben Zeitpunkt gegeben hätte?

Berens: Die Gebietsabdeckung ist durch weitere Feuerwehren, die dafür bereit stehen, gewährleistet.

Fuchs: Das war ja sogar der Fall. In Halstenbek gab es eine Feuermeldung kurz nachdem es hier gebrannt hat. Da ist dann die Feuerwehr Rellingen hingefahren.



Haben Arbeitgeber Verständnis, wenn die Einsatzkräfte so lange weg sind?

Berens: Der eine mehr, der andere wenige. Jeder Arbeitgeber hat die Möglichkeit, sich den Verdienstausfall erstatten zu lassen. Das haben auch einige gemacht und es ist auch absolut legitim. Da muss man aber auch als Kamerad oder Kameradin Fingerspitzengefühl entwickeln. Bei so einem Einsatz wie jetzt ist es klar, dass ich losfahre. Aber wenn tagsüber ein Container brennt, muss ich als Maler nicht sofort den Pinsel fallen lassen, um dabei zu sein.



Es wurde von der Polizei kritisiert, dass viele Gaffer vor Ort waren. Wie bewerten Sie das rückblickend?

Fuchs: In der Anfangsphase hatten wir erstmal den Rauchpilz und im Zuge dessen flogen immer mehr von diesen Isolierungsbrocken durch die Gegend. Die Leute standen in der Rauchgrenze, wo wir unter Atemschutz standen. Unser Gruppenführer hat mehrmals drauf hingewiesen, dass die Leute den Wanderweg bitte verlassen. Das hat aber keine Wirkung gezeigt. Daraufhin haben wir über Funk weitere Polizeikräfte hinzugezogen. Gerade in der Anfangsphase, wenn wir als Feuerwehr viel zu tun haben, ist das natürlich ungünstig.

Berens: Was mir aufgefallen ist, dass die Tage danach extrem viele Leute mit ihrem Handy standen und Fotos gemacht haben. Aber ich denke, das ist dem geschuldet, dass das einfach auch ein Objekt ist, zu dem fast jeder einen Bezug hat. Jeder war da mal essen, hat da vielleicht mal trainiert oder Tennis gespielt. Wenn das eine normale Lagerhalle gewesen wäre, dann wäre das Interesse nicht so groß gewesen.



Wie läuft die Nachbereitung von so einem Einsatz?

Berens: Wir setzen uns intern zusammen, also Wehrführer und Zugführer und dann ist noch ein Gespräch mit dem Kreisbrandmeister und allen beteiligten Organisationen angedacht.Im Vorwege können mir alle Beteiligten ihre Kritikpunkte zukommen lassen.

Gibt es Lehren, die man aus dem Einsatz ziehen kann?

Berens: Die gibt es immer. Das war ein absoluter Ausnahmeeinsatz, wie ihn hier noch keiner erlebt hat. Der Brand hat sich in einer enormen Geschwindigkeit entwickelt wie es bisher noch keiner von uns gesehen hat. Das ist dem Baubestand und den leicht brennbaren Materialien geschuldet. Natürlich gibt es Sachen, die man hätte besser machen können. Wir haben alles in unseren Möglichkeiten stehende getan, und das Objekt stand ja schon im Vollbrand, als die ersten Kräfte dort eintrafen. Was gut gelungen ist, war der Schutz der Nachbargebäude. Dort gab es keine größeren Schäden. Ein paar Autos wurden zwar beschädigt, aber die Gebäude, die teilweise drei Meter neben dem Objekt standen, sind nicht auch noch in Flammen aufgegangen.

Fuchs: Die Schwierigkeit ist, bei dem nächsten Einsatz Parallelen zu diesem zu ziehen. Jeder Einsatz ist anders. Klar kann man das ein oder andere mitnehmen, aber im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, dass wir alles, was wir hätten machen können, gemacht haben. Das Worst-Case-Szenario wäre gewesen, wenn da Leute noch unten im Sportbereich oder in der Sauna gewesen wären. Das hätte uns dann größere Probleme bereitet



Welche Lehre ziehen sie?

Berens: Die Lehre, die ich daraus ziehe, ist, dass wir als Wehr in Zukunft bei größeren Einsätzen viel mehr auf die Komponenten, die der Kreis (Pinneberg) zur Verfügung hat, zurückgreifen. Vor allem die Technische Einsatzleitung ist als unterstützende Maßnahme super.



Es gab die Kritik, dass Sie zu spät am Einsatzort waren...

Berens: Diese Kritik ist ganz klar zustande gekommen, weil der Einsatzleiter erstmal zum Haupteingang (in die Holzkoppel) gefahren ist. Leute, die auf der Blankeneser Chaussee oder bei Opel Kröger auf dem Parkplatz stehen, die bekommen das gar nicht mit. Natürlich dauert das dann auch ein paar Minuten bis eine benachbarte Feuerwehr vor Ort ist.



Wurden Sie denn auch gelobt für ihren Einsatz?

Berens: Natürlich. Insbesondere die Bürgermeisterin, die lange Zeit vor Ort war. Zu späterer Stunde hat mir jemand einen Jutebeutel mit Franzbrötchen und in Häppchen geschnittenen Gurken in die Hand gedrückt. So etwas ist natürlich niedlich.

von Tanja Plock

erstellt am 01.Sep.2017 | 13:00 Uhr