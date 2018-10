Wie heimlich mit Drohne eingefangen

Besucher diskutieren mit Künstlerin Susanne Maurer

15. Oktober 2018, 16:03 Uhr

Die roten Gesteinsschichten erinnern ein wenig an den Grand Canyon. Ein Fluss durchquert die menschenleere Landschaft. Es finden sich auf dem Bild der Künstlerin Susanne Maurer keine Menschen. Dies ist ein charakteristisches Merkmal der Werke der Kunstpreisträgerin des europäischen Frauenforums. Einige Kunstinteressierte haben gestern ein letztes Mal die Gelegenheit genutzt, um sich mit der Landschaftsmalerin Susanne Maurer im Zuge eines Künstlergesprächs auszutauschen.

Insgesamt 25 Landschaftsbildern in Öl, Acryl und Mischtechnik präsentierte der Kunstkreis vom 30. September an bis gestern in den Räumen des Schenefelder Rathauses. „Wir haben mit der Berlinerin Susanne Maurer erstmals eine Künstlerin präsentiert, deren Bildern wir uns nicht vorab im Original angeschaut haben, sondern die uns einzig mit ihrer Bewerbung überzeugt hat“, erläuterte die Kunstkreisvorsitzende Ursula Wientapper. Der Kunstkreis sei froh gewesen, sozusagen als Premiere farbenfrohe Fantasielandschaften in seinen Ausstellungsräumen zu präsentieren.

Wer die Landschaften wie in Lappland, Kanada oder auch imaginären Wüsten betrachtet, kann der Fantasie freien Lauf lassen. Susanne Maurer malt ihrer Bilder aus der Vogelperspektive heraus und schafft auf diese Weise, einzigartige, die Fantasie des Betrachters anregende Werke. Bei ihrem ungewöhnlichen Stil kombiniert sie leuchtende Farben auf kunstvolle Weise.



Keine Interpretation auf Silbertablett





„Die Bilder von Susanne Maurer finde ich faszinierend“, sagte Besucherin Ingrid Lässig. Sie wirkten teilweise, als ob die Künstlerin die Bilder heimlich mit der Drohne eingefangen habe. Besucher Jörg de Wolff beeindruckte an den einzelnen Werken, dass die Landschaften aus der reichen Vorstellungswelt und nicht nach realen Eindrücken entstanden.

Maurer freute sich im Zuge des Gesprächs über die mannigfaltigen Eindrücke der Besucher. „Ich möchte meine Bilder keinesfalls erklären und eine Interpretation auf dem Silbertablett servieren“, erläuterte sie. Bevor die Berlinerin eines ihrer beeindruckenden Werke endgültig fertig stellt, spricht sie mit ihrem Ehemann Marc Taschowsky, ebenfalls einem Maler noch einmal über das jeweiliges Bild. „Mein Lebenspartner ist mein größtes Korrektiv. Er hat mich in meinem künstlerischen Werdegang mehr geprägt als mein Professor“, sagte Maurer. Sie wisse seinen Rat nach der intensiven Endabnahme zu schätzen. Die nächste sechswöchige Ausstellung veranstaltet Susanne Maurer, gemeinsam mit ihrem Gatten ab dem 13. Januar in Husum.