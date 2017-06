Entenrennen in Schenefeld : Wettstreit der Plastikvögel am Juks

vergrößern 1 von 2 Foto: Vienna Lange 1 von 2

Schenefeld | 1000 Lose sind bereits verkauft. Der Vorverkauf für das erste Schenefelder Entenrennen läuft. Am Sonntag, 2. Juli, heißt es dann nicht nur in Pinneberg, sondern auch in der Düpenaustadt: „Die Enten sind los“. Der Schenefelder Rotary Club lädt in der Zeit von 12 bis 17 Uhr ins Juks im Osterbrooksweg 25 ein. Nach dem Startschuss um 14 Uhr werden die gelben Plastikvögel gleichzeitig von einer Baggerschaufel aus in den Fluss entlassen, damit alle Teilnehmer die gleiche Chance haben, den Sieg für sich einzufahren. „Die Enten haben Gewichte, um aufrecht schwimmen zu können“, erläutert Dirk Matzen, Clubmeister der Rotarier, während des Pressegesprächs. Nach etwa 15 Minuten sei die erste Ente im Ziel.

Jedes Spielzeug-Tier ist mit einer Nummer versehen, auf die durch den Kauf eines Loses gewettet werden kann. Wer mitmachen will, kann sich ein Los für fünf Euro kaufen. Zu gewinnen gibt es für die Zocker mit den schnellsten 25 Enten unter anderem ein Mountainbike, ein iPad oder Gutscheine. Zusätzlich wird ein Rahmenprogramm im Juks angeboten, das unterschiedliche Attraktionen für Groß und Klein bereit hält. Auf der Spielwiese vor dem Juks wird die Feuerwehr Schenefeld ein Zielspritzen für Kinder veranstalten, der Sportverein Blau-Weiß 96 Schenefeld stellt seine Vereinsarbeit vor. Beim Kinderschminken können sich die jungen Besucher verzieren lassen. Außerdem wird es ein freies Spielangebot und ein Riesen-Hüpfkissen geben. Die Erwachsenen können sich am Kaffee- und Kuchenbüfett oder am Grill bedienen. Getränke gibt es in Daddys Bar.

Die Rotarier unterstützen durch den Verkauf der Lose soziale Projekte für Kinder- und Jugendliche in der Düpenaustadt wie zum Beispiel die beliebte Aktion Jukshausen im Herbst, bei der Kinder eine Stadt gestalten, und die Jugendarbeit des Sportvereins Blau Weiß 96. Die Veranstalter hoffen, dass alle 2000 Enten bis zum Event verkauft werden, um möglichst einen hohen Spendenbeitrag zu erzielen. Schirmherrin des Events ist Christiane Küchenhof (SPD).

von Tanja Plock und Vienna Lange

erstellt am 22.Jun.2017 | 12:00 Uhr