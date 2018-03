„Wahlkampf statt Sachpolitik“

Umweltschützer Heinz Grabert kritisiert Politik für Erhalt der Außenbereichssatzung / Baut die Lebenshilfe im Landschaftsschutzgebiet?

von Tanja Plock

28. März 2018, 16:35 Uhr

Wird eine der letzten Freiflächen an der Blankeneser Chaussee zwischen Schenefeld und Hamburg bebaut und die Grünverbindung weiter verkleinert? Zumindest wäre dies theoretisch möglich. Denn in dem Landschaftsschutzgebiet gilt für einen Teilbereich westlich der Blankeneser Chaussee im Bereich zwischen der Hausnummer 136 und 150 nach wie vor eine sogenannte Außenbereichssatzung. Der Antrag der Grünen, dort eine Veränderungssperre geltend zu machen, wurde durch einen Mehrheitsbeschluss im Rat von der Tagesordnung genommen. CDU, BfB, OfS und SPD hatten der Vertagung zugestimmt.

BfB und CDU begründeten diesen Schritt mit Diskussionsbedarf in den Fraktionen. Doch aus Sicht des Naturschützers Heinz Grabert, der kürzlich gemeinsam mit Klaus Berking, Herbert van Gerpen und Rüdiger von Ancken das Verschwinden der Grünachsenverbindung im Ausschuss angeprangert hatte, ist dieser Grund nur vorgeschoben. „Die Chance, dieses Areal zu schützen, ist aus parteilichem Kalkül nicht genutzt worden“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wahlkampfmodus statt Sachpolitik“ laute die Devise, so Grabert, der in der Bürgerinitiative „Wohnqualität im Grünen“ aktiv ist.

Die Naturschützer hatten kürzlich eine komplexe Untersuchung dieses geschützten Bereichs vorgestellt und angeprangert, weder auf Schenefelder noch auf Hamburger Seite habe man in den vergangenen Jahrzehnten Rücksicht auf den Achsenverbund und dessen Erhalt genommen. Dies werde nun fortgeführt, so Grabert.

Die Außenbereichssatzung, die eine Bebauung auf den Flächen ermöglicht, gilt seit 2010. Schon damals sah der Kreis Pinneberg das Vorhaben kritisch. In einer Stellungnahme von 2009, die unserer Zeitung vorliegt, heißt es: „Der Bereich der geplanten Außenbereichssatzung ist als regionaler Grünzug als Grünverbindung zwischen der Sülldorfer Feldmark und dem Freibereich am Osdorfer Born nicht nur als städtebauliche Zäsur zwischen der Stadt Schenefeld und dem Stadtgebiet Hamburg von besonderer Bedeutung, sondern stellt auch eine wichtige (wenn auch nur schmale) Freiflächenverbindung einer länderübergreifenden Landschaftsachse dar. Gemäß den Darstellungen des Regionalplans ist statt einer weiteren Verdichtung in diesem Bereich eine Umwandlung zugunsten einer landschaftlichen Entwicklung wünschenswert.“ Der Kreis wirkte mit bei der Erstellung der Satzung, musste dieser aber nicht zustimmen. Klagen beim Verwaltungsgericht gegen die Rechtmäßigkeit der Satzung wären allerdings möglich. Letztlich verabschiedete die Politik in Schenefeld die Satzung. Damals war Grabert selbst als FDP-Mitglied politisch aktiv. Seine Fraktion habe sich enthalten, führt er aus.

Doch was passiert nun? Das Areal gehört größtenteils der Lebenshilfe. Grabert befürchtet, dass nun ein Bauantrag gestellt wird. „Investoren haben nun alle Zeit der Welt, vollendete Tatsachen zu schaffen, denn mit diesem Thema wird sich eine Ratsversammlung erst wieder frühestens im September 2018 befassen können“, so Grabert. „Das ist von den taktierenden Parteien billigend in Kauf genommen worden nach dem Motto: Lieber dem politischen Gegner schaden, egal, was das für die Sache bedeutet. Und es sind dieselben, die dann im Herbst die leider unvorhersehbare Entwicklung mit Krokodilstränen beweinen werden“, führt er aus.

Eines sei dadurch deutlich geworden: Die in den vergangenen Wochen geäußerten Lippenbekenntnisse für Grün und Natur der vier ablehnenden Parteien seien in dem Moment Schall und Rauch, wenn Farbe bekannt werden muss, kritisiert Grabert.

Christine Heins, Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe Schenefeld, wollte sich gestern zu möglichen Planungen auf dem Gelände nicht äußern. Schenefelds Stadtplaner Ulf Dallmann sagte: „Im Rahmen der Möglichkeiten der Satzung könnte jederzeit ein Bauantrag gestellt werden.“