Von Warschau nach Schenefeld

von Tanja Plock

erstellt am 09.Sep.2017 | 16:11 Uhr

„Freude, schöner Götterfunken“ schallte es am Donnerstagnachmittag durch das Forum im Gymnasium in Schenefeld. Die Bläserklasse begrüßte so den neuen Schulleiter. Jörg Frobieter übernimmt nun das Ruder.

Die Schüler und Lehrer der Bildungseinrichtung haben eine unruhige Zeit hinter sich: Frobieters Vorgänger Knut Leweke war der fünfte Schulleiter in drei Jahren. Horst Meyer war im Juni 2012 nach 16 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet worden. Rolf Schell hatte die Schule im Juni 2013 übernommen. Das Kieler Bildungsministerium sprach Schell aber noch in der Probezeit die Eignung ab. Er musste das Gymnasium verlassen. Hartmut Appel hatte das Gymnasium seit Mitte 2015 kommissarisch geleitet. Ihm folgte Leweke – der letztlich aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Frobieter soll’s nun richten. Der gebürtige Barmstedter hatte die Willy-Brandt-Schule in Warschau geleitet, davor war er stellvertretender Schulleiter in Hamburg. Nun lebt er wieder in seiner Heimatstadt Barmstedt.

Carola Weber hatte das Gymnasium zwischenzeitlich kommissarisch geleitet. Ihr galt sowohl der Dank von Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) als auch Annette Lutter, die die Schulaufsicht des Bildungsministerium in Kiel vertrat. Weber selbst hielt sich kurz in ihrer Rede. Es sei eine glückliche Fügung gewesen, dass Frobieter zum selben Zeitpunkt von Warschau nach Hamburg zurückkehren wollte, als Schenefeld einen Schulleiter gesucht hatte. „Manchmal passen die Umstände und der Zeitpunkt zusammen. Gesucht und gefunden“, urteilte die nun wieder stellvertretende Schulleiterin. „Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg“, sagte sie.

Frobieter bedankte sich für die musikalischen Beiträge. Dieser Schwerpunkt gehöre zu den Aspekten, warum er sich für die Schule entschieden habe. Bei den hohen Erwartungen als neuer Heilsbringer war ihm sichtlich unwohl. „Ich bin gerne Schulleiter und gerne in Schenefeld. Aber damit ist es auch gut“, so Frobieter.

Er sei „gewillt zu bleiben“ und beschrieb anschließend seine subjektive Wahrnehmung der Schule. Diese sei zwar in den 1970er Jahren großflächig angelegt und mit großzügigen Sportanlagen versehen, jedoch inzwischen „in die Jahre gekommen“ – „vernachlässigt“. Er wisse zwar um die Sanierungspläne, stellte aber klar: „ Dieser Ort ist zu wichtig, als dass wir ihn vernachlässigen dürfen.“

In seiner Rede zitierte Frobieter Heinrich Heine. Er dichtete einen Teil des „Wintermärchens“ um. Im Original heißt es: „Im traurigen Monat November war’s, die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reist ich nach Deutschland hinüber.“ Frobieter schloss mit seiner eigenen Heine-Variante: „Im fröhlichen Monat September war’s, die Ferien waren vorüber, im Wind spielt’ an den Bäumen der Laub, da reiste ich nach Schenefeld hinüber. Jetzt geht’s los.“

Lutter sprach in ihrer Rede die internen Probleme und Diskrepanzen an. Sie war vor drei Jahren das erste Mal an der Schule. Die Zeit sei von Unsicherheit und Konflikten geprägt, Enttäuschungen und Rückschlägen gezeichnet gewesen. Drei Ausschreibungen für die Leitung waren notwendig. Aber im Märchen hieße es ja schließlich: „Aller guten Dinge sind drei. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen“, gab sie sich optimistisch. Sie sei froh, dass die Schule jemanden mit „einer Menge Erfahrung, Herz und Verstand “ gewinnen konnte. An der Schule gebe es jedoch mehr als nur drei Aufgaben. Und er könne künftig sicher nicht alle drei Wünsche erfüllen. Es sei nun wichtig, den Blick nach vorn zu richten und die Neuausrichtung der Schule zu gestalten. Schenefeld sei ein angesehener Schulstandort und habe beispielsweise durch den musikalischen Schwerpunkt „interessante Entwicklungsperspektiven“. Weber sprach sie ihren Dank aus für die geleistete Arbeit. Sie habe „Anfeindungen aushalten müssen“, habe aber „dennoch große Loyalität bewiesen“. Auch Bürgermeisterin Küchenhof freute sich, dass es nun einen neuen Schulleiter gibt. Schenefeld sei zuletzt „nicht gerade vom Glück verfolgt worden“.