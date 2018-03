Von Rückforderung bis Kündigung

Verbraucherschützerin rät zu regelmäßigen Speed-Tests, um Geschwindigkeit zu dokumentieren

von Tanja Plock

22. März 2018, 11:07 Uhr

Probleme mit dem Internet hat nicht nur Dennis Tscherwitschka (kleines Foto), der unserer Zeitung kürzlich von der langsamen Verbindung mit Vodafone im Schenefelder Dorf berichtet hat. Tagsüber hat er noch 100 Mbit pro Sekunde zur Verfügung. Doch am Nachmittag und Abend, wenn mehr Menschen zu Hause sind, sinkt das Datenvolumen auf unter zehn Mbit pro Sekunde, sagt Tscherwitschka. Vodafone bestätigte die Probleme für Schenefeld und Pinneberg und versprach einen Netzausbau bis Mai.

Viele Nutzer meldeten sich nach unserer Berichterstattung bei der Facebookgruppe „Breitbandausbau Schenefeld“ an. Mehr als 400 Mitglieder sind dort nun aktiv, veröffentlichen das Ergebnis ihres Speed-Tests und tauschen sich aus. Sie berichten von ähnlichen Problemen wie Tscherwitschka. Auch ein Treffen, um die Situation zu verbessern, ist geplant. Wie Verbraucher sich am besten verhalten, weiß Julia Buchweitz. Sie ist Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Sie rät, sich vor Vertragsschluss bei dem Anbieter zu informieren, welche Geschwindigkeit an der eigenen Adresse erreicht wird. Laut der Telekommunikations-Transparenzverordnung, die bereits sein Juni 2017 gilt, seien die Unternehmen verpflichtet, ihren Kunden so genannte Produktinformationsblätter auszuhändigen, so Buchweitz. Darin muss auch darüber informiert werden, mit welchen Up- und Downloadgeschwindigkeiten Kunden realistisch rechnen können. „Nach diesen Produktinformationsblättern sollten Verbraucher explizit fragen, wenn sie sie nicht unaufgefordert ausgehändigt bekommen“, erläutert Buchweitz.

Ist der Vertrag schon geschlossen und man hat die Vermutung, dass der Internetzugang nicht über die vereinbarte Geschwindigkeit verfügt, sollte ein Speedtest durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, diesen zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Tagen zu machen und alle Ergebnisse zu protokollieren. Mit dem Ergebnis könne man sich dann an den Anbieter wenden. „Wird die vertraglich vereinbarte Geschwindigkeit nicht erreicht, sollte der Anbieter zur Nachbesserung aufgefordert werden“, sagt Buchweitz. Ist diese Geschwindigkeit an dem Standort unmöglich, sei ein Tarifwechsel erforderlich. Auch ein Sonderkündigungsrecht greife in diesem Fall. Darüber hinaus kann man für den Zeitraum, in dem man für die höhere Geschwindigkeit gezahlt, diese aber nicht erhalten hat, eine entsprechende Rückforderung geltend machen.