Von der Bühne beseelt

Regisseur aus Schenefeld strotzt trotz Ruhestand vor Kreativität / An Aufhören denkt der ehemalige Theaterintendant noch nicht

07. April 2018, 16:00 Uhr

Rainer Lewandowski ist Regisseur aus Schenefeld und ehemaliger Intendant des Bamberger Theaters. Seine Ideen für neue Stücke fallen ihm zu, sagt er. Etwa, wenn er unterwegs im Zug unvermittelt ein Gespräch zwischen zwei Mädchen aufschnappt und so die Inititialzündung für sein neues Stück erhält. „Ich habe noch nicht so viel Angst“, hatte da eines der Mädchen gesagt. Und so erzählt das Jugendstück „Zukunft – Ich habe noch nicht so viel Angst“, das Lewandowski für eine Darstellerin und einen Laptop konzipiert hat, von jungen Menschen auf der Suche nach einer Berufung fürs Leben. Es gewährt uns einen Blick in das Innere seiner Hauptfigur Jule. Diese steht stellvertretend für eine ganze Generation – mit ihren Hoffnungen, mit ihren Ängsten. Dazu benutzt das Stück sehr unterschiedliche Gestaltungsformen – vom Song über die gespielte Szene, Skype-Gespräche, Bewerbungsinterviews.



Frage: Herr Lewandowski, wie kamen Sie zum Theater?

Rainer Lewandowski: Es gab damals an der Uni das Fach „Hannoversche Dramaturgie“. Darüber bekam ich die Einladung, eine Generalprobe am Staatstheater zu besuchen. Über einen Schauspieler, der bei Radio Bremen war, ergab es sich, dass ich Manuskripte verfasste, unter anderem die Hörfassung zu einem Stück des österreichischen Autors Ödön von Horváth. Wir haben dann ganz viele Hörspiele geschrieben, und ich wurde Dramaturgie-assistent.



Bei so viel Schaffenskraft in Niedersachsen, warum dann die Uni-Stadt Bamberg?

Ein Intendantenwechsel in Bremen änderte alles. Ich habe mich dann in Bamberg auf die Intendantenstelle beworben. Als das Theater damals saniert wurde, haben wir viel außerhalb des Hauses gespielt. Nebenher habe ich aber immer geschrieben.



Wie leicht war es, Intendant zu sein?

Ich habe viel gelernt von anderen. Lernte das systematische Vorgehen. Ich hatte ein wunderbares Programm, um die Produktionskosten kalkulieren zu können. 4,1 Millionen, damals D-Mark, hatte ich pro Spielzeit zur Verfügung. Was viel klingt, musste tatsächlich auf 16 Produktionen mit siebzehn Ensemble-Mitgliedern aufgeteilt werden.



Sie sind seit einigen Jahren im Ruhestand, haben aber nicht aufgehört mit dem Schreiben. 2019 wird Ihr Live-Hörspiel „Selbst-Gefahren“ in Harburg aufgeführt, ebenso weitere Stücke von Ihnen wie „Heute wieder Hamlet“ oder „Janis-Joplin – Peace of my Heart“. Sagt Ihnen Ihre Frau abends: „Rainer, komm mal runter?“

Nein, sie ist sehr tolerant. Lächelt. Und, ich bin ein Morgenmensch, bin also meist am frühen Nachmittag fertig mit dem Schreiben. Erst gestern waren wir an der Elbe spazieren, haben die Containerschiffe beobachtet. Und während wir da so standen, haben wir gesagt: Eigentlich geht’s uns ja hier gut.