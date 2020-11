Zeugen gesucht : Vierzehn Kennzeichen in Schenefeld und Halstenbek gestohlen

Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Polizei bittet um Zeugenhinweise.

von Cindy Ahrens

03. November 2020, 13:01 Uhr

Schenefeld/ Halstenbek | Nummernschilder als Diebesgut: Am Wochenende entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt 14 Kennzeichenschilder von Autos in Halstenbek und Schenefeld. Das teilte die Polizei am Montag (2. November) mit.

Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag (30. und 31. Oktober) zwischen 1.15 und 9.20 Uhr. In Schenefeld wurden neun Schilder von Autos im Blocksberger Moor, im Blocksberg, in der Königsberger Straße und im Kreuzweg gestohlen. In derselben Nacht wurden im Halstenbeker Domänenweg fünf Kennzeichen entwendet.

Die Polizeistation Schenefeld und das Polizeirevier für Rellingen und Halstenbek haben die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 83000530 und (04101) 49 80 zu melden.