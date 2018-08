Sportwelt ist ein Jahr nach dem Brand Geschichte : VHH kauft Gelände in Schenefeld

Das Areal der RCS Sportwelt in Schenefeld wird an die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) verkauft.

von Tanja Plock

15. August 2018, 14:12 Uhr

Schenefeld | Die RCS Sportwelt in Schenefeld ist Geschichte. Die Inhabergesellschaft, bestehend aus Mitgliedern der Familie Timmermann, will das abgebrannte Sportcenter entgegen erster Verlautbarungen nach dem verheerenden Brand am 10. August 2017 nicht wieder aufbauen. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) kaufen das Areal am Osterbrooksweg.

Wie berichtet, hatte die VHH nach Erweiterungsflächen für den Betriebshof in Schenefeld gesucht. Dies haben die Verkehrsbetriebe am Mittwoch schriftlich mitgeteilt. „Nach zahlreichen konstruktiven Gesprächen konnte mit den bisherigen Eigentümern eine Einigung über die Übernahme der ehemals durch die Sportwelt Schenefeld genutzten Grundstücke erzielt werden“, heißt es seitens der Pressesprecherin Anja Giercke. Der Betriebshof soll um die direkt angrenzenden Flächen zwischen dem heutigen Betriebshof und der Blankeneser Chaussee erweitert werden.

Dietmar Vogel

Johann Timmermann, der die Sportwelt einst groß gemacht hat, zeigte sich heute zwigespalten angesichts der Entscheidung der Gesellschaft. Eine mehrheitliche Einscheidung für einen Wiederaufbau sei intern nicht zustandegekommen. Dafür habe es laut Timmermann keine Mehrheit gegeben.

Mehr dazu lesen Sie morgen im Tagebelatt.