Polizei sucht Zeugen : Versuchter Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in Schenefeld

Die bislang unbekannten Täter schafften es nicht in die Wohnung.

von Cindy Ahrens

01. Januar 2021, 13:37 Uhr

Schenefeld | Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29. auf 30. Dezember) versucht, in eine Wohnung im Schenefelder Parkgrund einzubrechen. Das teilte die Polizei am Freitag (1. Januar) mit.

Kriminalinspektion Pinneberg ermittelt

Jedoch konnten die Übeltäter nicht in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ecke Altonaer Chaussee eindringen. Die alarmierten Beamten beauftragten die Spurensuche und nahmen eine Anzeige auf.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter (04101) 2020 entgegen.