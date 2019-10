Anzeige : Verkaufsoffener Sonntag und Reptilienschau: Ab dem 27. Oktober wird's urig in Schenefeld

Am 27. Oktober ist verkaufsoffener Sonntag im Stadtzentrum Schenefeld. Am gleichen Tag eröffnet die zweiwöchige Rebtilien- und Amphibienschau.

Avatar_shz von shz.de

24. Oktober 2019, 00:01 Uhr

Schenefeld | Sonntag. 27.10.2019. Mittags. 13 Uhr. Die Türen werden entriegelt. Die ersten Besucher trudeln im Stadtzentrum Schenefeld ein. Alle sind gut gelaunt und freuen sich auf einen Sonntag im Stadtzentrum. Mit einem Kaffee oder einer Pizza. Vielleicht ein Eis. Auf jeden Fall ein Schnäppchen mit der besten Beratung, weil die Uhren einfach langsamer laufen an diesem verkaufsoffenen Sonntag, den 27.10.2019. Aber: Irgendwas ist an diesem Sonntag anders als sonst. Es ist noch nicht ganz klar, was es ist. Alles sieht gepflegt und einladend aus. Lichtdurchflutet und freundlich wie immer.

Ganze Gruppen gehen einem Herren hinterher und sie bleiben stehen an Kästen aus Holz und Glas. Sie schauen hinein und staunen. Der Herr, der die Gruppe anführt, erzählt etwas und alle hören zu. Und überhaupt sieht es im Stadtzentrum aus wie im Dschungel. Ein Blick auf das Plakat klärt auf: Es ist Reptilienausstellung im Stadtzentrum Schenefeld.

Angebot für Kinder im Stadtzentrum Schenefeld

Zwei Wochen lang werden den ganzen Tag über Führungen angeboten und immer ist jemand da, um Fragen zu beantworten. Ganze Kita-Gruppen oder Schulklassen können sich anmelden und einen Ausflug ins Jurassic Schenefeld machen (Anmeldung unter wg@szs.sh). Was es zu sehen gibt? Na: Reptilien, Amphibien, Rieseninsekten und Spinnen. Das Foto mit der Riesenspinne auf der Hand und der Pythonschlange auf den Schultern wird noch die Urenkel in 50 Jahren beeindrucken. Das Stadtzentrum Schenefeld freut sich ab Sonntag, den 27.10.2019 ab 13 Uhr auf mutige und nicht so mutige Besucher.

Über das Stadtzentrum Schenefeld

Wer als Nordlicht wirklich was erleben will, der kommt ins Einkaufszentrum (EKZ) Stadtzentrum Schenefeld. Bezaubernde Architektur, 100 Geschäfte, Dienstleister, Ärzte und ein Marktplatz unter einem gemeinsamen Glasdach. Wer das Risiko liebt, geht in die Spielbank, und wer shoppen will, tobt sich auf den 37.000 Quadratmetern aus. 1.300 Parkplätze sind für eine Stunde kostenlos und nicht nur für die Handy-Generation gibt es die W-LAN-Internetverbindung noch obendrauf. Ein Hotspot in jeder Hinsicht, in dem auch Nichtnordlichter herzlich willkommen sind.

Auf einen Blick: Verkaufsoffener Sonntag und Reptilienschau im Stadtzentrum Schenefeld