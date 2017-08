Ehekrisen und falsche Wimpern : Veranstaltungsprogramm fürs Forum vorgestellt

vergrößern 1 von 2 Foto: Veranstalter 1 von 2

Schenefeld | Comedy, Gesang, Theater, Kabarett: Das neue Programm für die Saison 2017/2018 deckt ein breites Spektrum ab und somit dürfte für jeden Kulturinteressierten etwas dabei sein. Der Kartenvorverkauf läuft. Es gibt zwei Abos zur Auswahl, mit denen gespart werden kann. Tickets sind im Juks erhältlich.

Gespannt sein dürften Literatur-Fans auf de Auftritt von Stefan Gwildis am Freitag, 29. September. Ende Januar verband sich beim NDR Hamburg zum ersten Mal die Wortgewalt von Theodor Storm’s „Der Schimmelreiter“ mit der Stimmgewalt von Stefan Gwildis. Jetzt geht er auf Tour. „Die Lesung mit Musik vereint die Wandelbarkeit und Beständigkeit des norddeutschen Soulman. Mit seiner Komposition aus Musik, Wind und dämonischem Blitzen des Pferdeskeletts im Hintergrund, erweckt er die Faszination dieses Werkes eindrucksvoll zum Leben“, kündigen die Veranstalter an.

Wer lieber lachen will, als sich der düsteren Atmosphäre des Schimmelreiters hinzugeben, für den könnte „Der Pantoffel-Panther“ etwas sein. Die Komödie von Lars Albaum und Dietmar Jacobs kommt am Freitag, 27. Oktober, auf die Bühne im Forum. Besetzt ist das Stück mit Jochen Busse, Billie Zöckler, Andreas Windhuis, Marco Pustišek, Raphael Grosch und Mia Geese. Im Zentrum der Handlung stehen die finanziellen Probleme von Hasso Krause. Die Veranstalter kündigen „eine wunderbare Komödie voller wahnsinniger Überraschungen mit einer Mischung aus Kabarett und Boulevardtheater“ an.

Um eine Partnerschaft am Tiefpunkt und dem Versuch einer Wiederannäherung mit Hilfe einer Paartherapie geht es in der „Wunderübung“ mit Michaela May, Michael Roll und Robert Giggenbach am Mittwoch, 15. November. Mit viel Ironie widmet sich die Komödie dem Labyrinth zwischenmenschlicher Beziehungen. Musik-Fans kommen am Freitag, 12. Januar 2018, bei der Großen Neujahrsgala mit den Hamburger Symphonikern auf ihre Kosten. Wie in den vergangenen Jahren veranstaltet das Juks Schenefeld das Konzert in Zusammenarbeit mit der Drostei Pinneberg.

„Was dem einen recht ist“ lautet die Komödie von Donals R. Wilde mit Saskia Vester, Norbert Heckner, Franziska Traub, Teresa Rizos und David Paryla, die am Mittwoch, 24. Januar, aufgeführt wird. Patricia ist seit 30 Jahren glücklich verheiratet – denkt sie. Doch ausgerechnet auf der Geburtstagsparty belehrt sie ihr Mann Paul, dass er ein neues Leben anfangen will. Unter dem Titel „Falsche Wimpern – Echte Musik“ wollen die Zucchini Sistaz am Sonnabend, 10. Februar 2018, ihr Publikum in ihren Bann ziehen. Ihr musikalischer Fundus speist sich aus der Unterhaltungsmusik der 1920er bis 1950er Jahre. Die Musikerinnen kokettieren allzugerne mit Zitaten und Attitüden derPopularmusikgeschichte.

Der Satiriker Henning Venske tritt mit „Summa summarum (Die Abschiedstour)“ am Mittwoch, 7. März, in Schenefeld auf. Der Satiriker werde angetrieben von der Empörung über das Leid anderer. Signifikant für den Satiriker sei, dass er stets einen Standpunkt auf Seiten der Schwächeren bezieht. Zuletzt stehen dann noch die Medlz auf dem Programm. Sabine, Nelly, Joyce und Silvana aus Dresden sind mehrfach ausgezeichnet und gelten laut Veranstalter als die beste weibliche A-cappella-Popband Europas. Am Freitag, 20. April, kommen sie nach Schenefeld.

von Tanja Plock

erstellt am 22.Aug.2017 | 16:02 Uhr