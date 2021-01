STC mit Übung für Tennisspieler

Avatar_shz von Johannes Speckner

03. Januar 2021, 16:00 Uhr

Schenefeld | Um ihre Mitglieder und andere Tennisbegeisterte auch während der Corona-bedingten Schließung ihrer Anlage am Holtkamp bei Laune zu halten, haben sich die Verantwortlichen des Schenefelder TC eine neue Übung überlegt. So sind alle Mitglieder aufgerufen, ein Video zu drehen, auf dem sie – möglichst kreativ – mit ihrem Tennisschläger den Ball hochhalten. Diese Aufgabe kann alleine, mit Freunden oder mit Familienmitgliedern bewältigt werden. Die Teilnahme ist möglich in den Kategorien Kinder, Jugend, Erwachsener und Familie. Den Gewinnern wird Lillo Bonvissuto, Pächter der STC-Gastronomie „Il Gusto Italiano“, kostenlos eine Pizza liefern. Die Videos sollen per E-Mail an kontakt@schenefelder-tc.de geschickt werden; Einsendeschluss ist Sonntag, 10. Januar.