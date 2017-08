Spiely-Verleih bleibt im Container

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Es war ein ungewohntes Bild, als am Donnerstagabend nach und nach die Mitglieder des Bauausschusses das Schenefelder Rathaus betraten. Eigentlich ist die Politik in der Sommerpause. Dennoch wurde eine Sitzung einberufen, denn es war Eile geboten. Eine Entscheidung über den Anbau der Gorch-Fock-Schule musste her.

Zur Erinnerung: In der vergangenen Sitzung im Juli hatte der Ausschuss die Architekten beauftragt, zu prüfen, ob einer der sieben neuen Bewegungsräume für die Gorch-Fock-Schule wegfallen könnte, um Kosten zu sparen. Auch beim Ranzenraum war sich die Politik nicht einig. Mit der zunächst vorgeschlagenen Variante kann der vorgegebene Kostenrahmen von zwei Millionen Euro nicht gehalten werden. Dies liegt unter anderem daran, dass die maroden Versorgungsleitungen ausgetauscht und neue verlegt werden müssen.

Dieter Hellwig und André Sternitzke vom BSP Architektenbüro stellten den Ausschussmitgliedern nun eine Alternativvariante vor. Die Politik befand jedoch, dass die kleinere Variante zu viele Nachteile hätte und stimmte einstimmig dagegen. Somit bleibt es bei Variante 1, die 2,1 Millionen Euro kosten soll. Allerdings bekommt die Schule nun auch wie gewünscht sieben und nicht sechs Bewegungsräume. Helge Feber, Mitarbeiter im Bauamt, berichtete, dass die Tiefbauarbeiten am 2. Oktober starten. Planmäßig soll der Anbau im Sommer 2018 fertig sein.

Eine Diskussion entbrannte allerdings darüber, ob der Spieleverleih Spiely im Container verbleibt oder in den Anbau integriert wird. Schnell kristallisierte sich heraus, dass es keine Mehrheit für einen festen Anbau geben würde. Denn der ginge ins Geld: Die Kosten werden von der Verwaltung auf 120 000 Euro geschätzt. Sollte der Container, der ursprünglich als Provisorium gedacht war, behalten und lediglich versetzt werden, würde dies 18 000 Euro kosten. Grünen-Fraktions-Chef Mathias Schmitz appellierte eindringlich: „In einen Neubau Container einzuplanen, ist grotesk. Der Kreis Pinneberg wird über uns lachen. Container sind eine Notlösung.“ Niels Wieruch (SPD) argumentierte, dass es sich bei Spiely um einen Verein handle und man auch anderen Vereinen vergleichbare Vorhaben in der Vergangenheit versagt hätte. Das Budget sei überzogen. „Auch 120 000 Euro müssen erwirtschaftet werden“, so Wieruch.

Holm Becker (CDU) führte aus, dass sich Spiely selbst bei der vorherigen Sitzung gegen einen Neubau ausgesprochen hatte. Dem würde die Politik nur entsprechen. Zudem sei nicht abzusehen, ob später tatsächlich alle Bewegungsräume gebraucht würden. Auch dort könnte Platz für den Verleih entstehen. Letztlich einigte sich die Politik mehrheitlich darauf, Spiely nicht zu integrieren. Ob der Container versetzt wird, ist noch offen. Regina Steinfath-Klemp, Helferin bei Spiely, sagte im Anschluss, sie könne mit der Lösung leben. „Das soll die Stadt entscheiden. Uns war nur wichtig, dass wir einen separaten Eingang bekommen.“ Das Kosten-Argument könne sie nachvollziehen.

von Tanja Plock

erstellt am 26.Aug.2017 | 16:00 Uhr