Sie kämpft sich zurück ins Leben

Paula Rüpcke hat den Krebs zweimal besiegt

von Tanja Plock

28. Mai 2019, 15:57 Uhr

Schenefeld | Bunte Frühlingsblumen zieren den Hofeingang von Familie Rüpcke in Schenefeld. Vor der Tür steht ein großer Schutzengel. Den konnte Tochter Paula Rüpcke auch gut gebrauchen, denn vor zweieinhalb Jahren hatte sie eine niederschmetternde Diagnose erhalten, die ihr ganzes Leben von dort an bestimmen sollte: Leukämie.

Doch Paula hatte auch Glück: Sie fand einen Stammzellenspender, besiegte die Krankheit. Im vergangenen Jahr folgte dann der Rückschlag. Ein Tumor hatte sich im Becken eingenistet. Ein Schock für die vom Schicksal ohnehin schon gebeutelte junge Frau. Wieder ging es in die Klinik. Erneut unterzog sie sich einer Chemotherapie. Doch auch diesmal machte der Schutzengel einen guten Job. Das Lymphom verschwand. „Heute ist sie krebsfrei“, berichtet Mutter Cathrin Rüpcke.

„Mir geht’s gut“, sagt auch Tochter Paula. Die 18-Jährige geht seit Januar wieder in die Schule. Dort besucht sie die elfte Klasse. Im kommenden Jahr will sie ihr Abitur machen und eine Ausbildung als Kauffrau im Gesundheitswesen anfangen. Die Berufswahl kommt nicht von ungefähr: „Als ich im Krankenhaus war, habe ich die Informationen richtig aufgesogen. Es interessiert mich total“, erläutert die Schülerin.

Die Anteilnahme war riesig, als ihre Krankheit 2017 bekannt wurde. Gemeinsam mit der DKMS organisierte die Feuerwehr eine große Typisierungsaktion. Mehr als 3000 Interessierte kamen. Zwar war Paulas Spender nicht dabei. Für andere Patienten wurden aber zehn potenzielle Spender gefunden. „In meiner Generation wurden viele sensibilisiert, wenn es um die DKMS und die Typisierung geht“, sagt Paula. Ihrem Spender hat sie einen Brief geschrieben. Bislang kam aber noch keine Antwort zurück. Die Familie würde sich über ein Treffen sehr freuen. Denn alle sind zutiefst dankbar. „Den Menschen zu finden, der unsere Tochter gerettet hat. Das wäre etwas ganz Besonderes“, schildert Mutter Cathrin Rüpcke.

Bis heute wird Paula über Instagram gefragt, wie es ihr geht. Auch im realen Leben erlebt die Familie Hilfsbereitschaft. „Neulich ist eine alte Frau mit ihrem Gehwagen vorbeigegangen als ich draußen war“, erzählt Cathrin Rüpcke. „Sie sprach mich an und fragte mich: „Wie geht es Ihrer Tochter? Wir beten jeden Abend für sie.“ Das habe sie sehr berührt.

Einmal im Monat muss Paula ins Krankenhaus. Dort bekommt sie eine fehlende Zellgruppe für ihr Immunsystem injiziert. Denn nach wie vor machen Viren und Bakterien Paula zu schaffen. Noch ist das Immunsystem nicht vollständig wieder aufgebaut.

Die Krankheit habe sie verändert, sagt Paula. Sie musste schnell erwachsen werden. „Ich habe mein Denken geändert. Ich nehme das Leben heute so wie es ist. Und ich weiß, dass nicht alles selbstverständlich ist.“ Noch immer müsse sie sich außerdem klarmachen, dass sie Geduld haben muss. „Es wird noch dauern bis alles wieder normal ist.“ Manchmal sei der Blick auf Gleichaltrige schwer, die sich mit weniger ernsten Themen auseinandersetzen müssen. „Der Krebs bleibt ein unberechenbarer Gegner“, bringt ihre Mutter das Problem auf den Punkt.

Immer mal wieder sei Paula zwar traurig, wenn sie an die Krankheit denke, sie wolle sich aber von schlechten Gedanken nicht blockieren lassen. „Das gehört dazu. Ich bin noch lange nicht fertig damit. Wenn man dem Tod so nah war, bringt das einen zum Nachdenken. Ich bin weit gekommen und richtig stolz auf mich. Auf das, was ich geschafft habe. Und, dass ich nicht aufgegeben habe.“

Heute genießt die Schenefelderin es, wenn sie sich mit kleinen Problemen im Alltag herumärgern kann. Zum Beispiel wenn das Make-up nicht sitzt oder in der Schule nicht alles läuft wie geplant. Dann hat sie die Normalität zurück, die sie sich so sehnlichst wünscht – ohne Medikamente, Krankenzimmer und Chemotherapie. Dann ist sie ein ganz normaler Teenager.