Tennis im Blut : Sie ist seit 25 Jahren aktiv beim STC

Die 54-jährige Tennis-Trainerin Christiane Spanger widmet sich wieder ganz dem Tennis.

von Frauke Heiderhoff

10. April 2018, 13:30 Uhr

Schenefeld | Die Tennis-Trainerin Christiane Spanger (54) widmet sich wieder ausschließlich dem „weißen Sport“. Zuletzt agierte sie noch an der Seite ihres Mannes, dem Geschäftsführer Lutz Spanger, in der Schenefelder Kultur- und Szenekneipe Lustis als dessen rechte Hand im Bereich Veranstaltungen und Kochen.

Die bereits seit mehr als 25 Jahren beim Schenefelder Tennisclub (STC) aktive Spanger ist zusätzlich als Trainerin beim Großflottbeker Tennis-, Hockey und Golfclub (GTHGC) fest angestellt. „Ich freue mich über diese Entwicklung“, sagt sie. Tennis habe beim Flottbeker Verein schon immer einen hohen Stellenwert inne gehabt. Der Sport liege wieder im Trend – auch dank erfolgreicher Spielerinnen wie Sabine Lisicki und Angelique Kerber.

Gefragtes Ferienprogramm

Den Kindern und Jugendlichen wird auch im STC erfolgreich der Umgang mit Schläger und Bällen vermittelt. „Wir arbeiten vielversprechend mit Kindergärten und Ganztagsschulen zusammen“, erläutert Spanger. Auch das STC-Ferienprogramm sei gefragt.

Die Schenefelderin bezeichnet Tennis als faszinierenden Sport. „Man kann diesen lebenslang ausüben, lernt fortwährend neue Leute kennen und kann das Clubleben genießen“, erläutert sie. Tennis sei auch eine tolle Freizeitbeschäftigung für die Familie. Trainiere der Nachwuchs, könnten die Eltern gleichzeitig auf dem Nachbarplatz aktiv werden.

Freizeit und Erholung

Die Anlage im Naturschutzgebiet einschließlich Spielplatz in Schenefeld bietet für Familien, aber auch Singles und Paare eine attraktive Form der Freizeitbeschäftigung- sowie eine Erholungsmöglichkeit, findet sie. „Das Clubleben hat sich in den vergangenen zwei Jahren positiv entwickelt.“ Unter anderem wurde der Spielplatz ausgebaut.

Die Trainerin schätzt am Tennis, dass es sich um einen Einzel- und Mannschaftssport handelt. „Wir haben viel Spaß und unterstützen uns uns gegenseitig.“

Die in Braunschweig geborene Spanger wuchs mit dem gelben Filzball auf. „Es hat sich in unserer Familie ein Tennisleben entwickelt“, berichtet sie. Schon ihr Vater arbeitete als hauptamtlicher Verbandstrainer in Flottbek. „Wir waren ständig auf dem Tennisplatz. Das habe ich dann durchgezogen, bis ich 19 Jahre alt war“, erinnert sich die Trainerin. Vater und Tochter arbeiteten im selben Club. „Ich bin meinem Vater dankbar, dass er mich so getriezt hat, dass ich Oberliga-Spieler trainieren kann“, sagt sie.

Die 54-Jährige trainiert heute überwiegend Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren. Sie arbeitet beim GTHGC zudem den Zweiten Herren zu, die Mannschaften betreuen.

Staatlich geprüfte Tennislehrerin

Sie absolvierte ihre Prüfung zur staatlich geprüften Tennislehrerin an der Technischen Universität in München. Nach ihrer Ausbildung ging sie nach Stuttgart, um dort beim baden-württembergischen Tennisverband zu arbeiten. Spanger betätigte sich dort im Zuge des Programms „Jugend trainiert für Olympia“, um die von den Schulen kommenden besten Schüler zu trainieren.

Die Sportlerin kam im Jahr 1992 zurück nach Schenefeld, um beim STC als Trainerin zu arbeiten. Sie lernte dort auch ihren Mann Lutz kennen. Die Eltern von Pia (20) und Jonas (23) zogen im Jahr 1997 gemeinsam nach Dresden, um in Radeberg zu arbeiten. „Ich habe mit meinem Mann immer toll zusammengewirkt“, erinnert sich die Fitness- und Aerobictrainerin. Die Spangers kehrten jedoch in den Norden zurück, um die Tennis-Halle in Stellingen zu erwerben und sie später ans Jump House zu verpachten. Sie entwickelten schließlich an einem Abend gemeinsam mit Familie Hürten die Geschäftsidee für die Szenegastronomie Lustis. Doch die Liebe zum Tennis ließ sie nicht los.