Ursula Wientapper im Porträt : Sie ist die Vorsitzende des Kunstkreises in Schenefeld

vergrößern 1 von 2 Foto: Frauke Heiderhoff 1 von 2

Schenefeld | Ursula Wientapper ist eines der bekanntesten Gesichter der Schenefelder Kunstszene. Mit individuellen kunsthistorischen Einführungen hat die Vorsitzende des Kunstkreises schon so manche Ausstellung bereichert. Doch Wientapper setzt sich nicht nur für andere Künstler ein, sondern kreiert seit Jahrzehnten auch ihre eigenen Werke. „Ich habe schon als Schülerin gern gemalt“, berichtet die pensionierte Lehrerin. Während ihrer Tätigkeit als Lehrerin wünschte sie sich fortwährend mehr Zeit für ihre eigene Kunst zu haben. Als Marianne Elliott-Schmitz das Kunsthaus gründete, war Ursula Wientapper als Frau der ersten Stunde mit dabei.

Die gebürtige Kielerin lebt bereits über vier Jahrzehnte lang in Schenefeld. „Der Kunstkreis war mir insofern schon lange bekannt“, berichtet sie. Wientapper befindet sich seit fünf Jahren als Vorsitzende an der Spitze des Vereins. Sie fungierte vor dieser Zeit als Stellvertreterin von Ingrid Ullrich. „Ich finde es immer interessant und spannend, Kreative kennenzulernen und sie in ihrem Atelier zu besuchen“, erläutert Wientapper. Sie empfindet es als bereichernd, deren unterschiedlichen Arbeitsweisen kennen zu lernen. „Es ist schön, den Künstlern eine Plattform zu bieten“, betont sie. Mitglieder des Vereins, wie auch sie selbst, können ihre Werke zudem im Volkshoch-Schulgebäude präsentieren. Wientapper gewann auch über ihren Beruf anregende Inspirationen. Die Schenefelderin unterrichtete beispielsweise Kunst an der Deutschen Schule in Lagos (Nigeria).

Wientapper spezialisierte sich auf Acrylmalerei. Die 71-Jährige bevorzugt Motive vom Hafen mit seinen Containerschiffen. Doch auch andere maritime Motive sorgen für Anregungen. Während ihres Schaffens skizziert und fotografiert sie ausgewählte Motive. Die Schenefelderin setzt sie dann zumeist nur im Zuge eines Ausschnitts mithilfe von Acrylfarbe auf Leinwand um. „Die Entdeckung des Details sorgt für andere, neue Perspektiven“, erläutert Wientapper. Sie kreiert so beispielsweise Nah-Ansichten von Tauen, Leinen und Netzen.

Bereits im Elternhaus wurde gern und viel gezeichnet. Wientapper lebte während ihrer Kindheit und Jugend am Kanal in Kiel-Holtenau. Sie arbeitete während der Semesterferien auf der Schleuse. „Dort hatte ich die Schiffe beständig vor Augen.“ Derartige Eindrücke hätten sie geprägt. Die Kunst generell beinhaltet für Wientapper „Freude und Entspannung“. „Beim Malen schalte ich komplett ab“, verrät die Vorsitzende. Sie malt ihre Werke schwerpunktmäßig im offenen Atelier im Kunsthaus. Einige ihrer Bilder entstehen aber auch im Zuge von Seminaren sowie während einiger, von ihr unternommener Malreisen. Sie erhielt zahlreiche Impulse bei Exkursionen nach Italien, Frankreich, Schweden und Deutschland. Sie verdankt nach eigenen Worten zahlreiche Herangehensweisen an Motive dem Kunsthaus Schenefeld.

Das Licht bildet einen Schwerpunkt ihrer Malerei. „Licht und Schatten machen eine Arbeit lebendig“, weiß die Kunstkreisvorsitzende. Das „Licht des Nordens“ biete hier besondere Möglichkeiten. Die Lehrerin probiert gerne verschiedene Techniken aus. Sie malt nicht nur viel mit dem Pinsel, sondern wischt auch „viel und gerne mit dem Lappen“. Auch wenn Wientapper häufig experimentiert, kehrt sie doch immer wieder zur gegenständlichen Malweise zurück. „Das liegt mir und bringt mir am meisten Spaß“, sagt die Mutter von zwei Kindern und Großmutter von zwei Enkelkindern.

Die Architektur bildet seit einiger Zeit einen weiteren Schwerpunkt ihres Schaffens. Die Schenefelderin sucht viele Orte in Hamburg – wie die Hafencity – auf. „Auch hier wähle ich nur Teilaspekte, der Einfall von Licht und auch Spiegelungen sind mir wichtig“, erläutert sie. Die Künstlerin bezeichnet Emil Nolde, einen der führenden Maler des Expressionismus, als ihren Lieblingsmaler. „Es faszinieren mich an seiner Kunst die Farben“, erläutert sie. Speziell die mit kräftigen Farben angereicherten Seebilder des großen Aquarellisten „versetzten“ Wientapper gedanklich sofort „an die Nordsee“.

Die Kielerin freut sich, dass die Stadt Schenefeld es Künstlern ermöglicht, Werke im Rathaus zu präsentieren. Die Stadt hilft zudem, Ausstellungen in den Räumen der Volkshochschule zu realisieren und bezuschusst Präsentationen im Rathaus. Mit 65 Bildern veranstaltete die Künstlerin im vergangenen Jahr ihre letzte größere Ausstellung, über drei Stockwerke hinweg, im Wedeler Rathaus. Bewerbungen für weitere Ausstellungen laufen.

von Frauke Heiderhoff

erstellt am 23.Aug.2017 | 16:01 Uhr