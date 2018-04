Seniorenwohnpark für Schenefeld

Investor will am Kiebitzweg Komplex für ältere Menschen bauen / Überwiegend positive Resonanz aus der Politik

von Tanja Plock

21. April 2018, 16:00 Uhr

Im hohen Alter wünschen sich immer mehr Menschen, in den eigenen vier Wänden bleiben zu können – und sich dennoch bei Bedarf Unterstützung zu holen. Dieses Konzept wird auch im Fama-Wohnpark in Hamburg gelebt. Nun soll solch eine Wohnanlage nach Schenefeld kommen. Dazu müsste aber zunächst der Bebauungsplan am Kiebitzweg geändert werden. Die Politik will sich noch vor der Kommunalwahl damit befassen. Am Donnerstag, 26. April, tagt der Stadtentwicklungsausschuss ab 19 Uhr im Rathaus. Dann soll das Thema erstmals öffentlich erörtert werden.

Ortstermin bei Fama an der Luruper Hauptstraße in Hamburg. Hier gibt es mehrere Wohnformen unter einem Dach. Bauherr Arnold von Mallesch führt durch die Räume. Auf den ersten Blick wirkt die Einrichtung nicht wie ein Seniorenheim – und das ist volle Absicht, berichtet von Mallesch. Nichts soll an Krankenhaus oder Pflegeheim erinnern. Die Räume sind hell. Im Café sitzen Grüppchen beim Kaffee zusammen. Im Keller ist Rehasport bei der ansässigen Physiotherapiepraxis angesagt. Auf der Dachterrasse genießt eine ältere Dame die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings. Die Wohnungen sind modern mit Küchen und einem großen Bad ausgestattet. Unterhaltung gehört ebenfalls dazu: In den Gemeinschaftsräumen beendet gerade ein Chor seine Probe. „Sie sind zu spät. Sonst hätten Sie mitsingen können“, sagt eine Dame zu von Mallesch. Es gibt auch Tanzabende, am Wochenende werden Kinofilme gezeigt. Damit soll der Einsamkeit der älteren Menschen entgegengewirkt werden, erläutert von Mallesch.

Der Betreiber Convivo will auch den Ableger in Schenefeld betreiben. Geplant sind 43 Service-Wohnungen. Der Wohnpark in Schenefeld soll kleiner werden als das Vorbild in Lurup. Für Veranstaltungen soll ein Shuttle eingerichtet werden, damit Senioren nach Hamburg gebracht werden können. Eine Tiefgarage soll die Garagen für die Anwohner ersetzen.

In Lurup besteht die Möglichkeit, eine eigene Wohnung zu beziehen. Aber auch Wohngruppen oder betreutes Wohnen sind möglich. Zudem wird dort eine Tagespflege angeboten. Ein ambulanter Pflegedienst ist unter dem Dach zu finden. Die Anlage ist grundsätzlich geeignet für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, hoher Pflegebedürftigkeit und Menschen mit Demenz. So können die Senioren bis ans Lebensende dort bleiben. Nach diesem Vorbild soll auch das Fama-Gebäude in Schenefeld gebaut werden. „Wir bieten betreutes Wohnen an. Aber wir zwingen nichts auf. Man kann auch einfach in den Mietswohnungen leben und später, wenn Bedarf ist, die Pflege in Anspruch nehmen“, sagt von Mallesch. Nur der Notfallknopf sei obligatorisch. Betreutes Wohnen sei „ein dehnbarer Begriff“, sagt von Mallesch. Bei Fama erhalte jeder Bewohner so viel Pflege wie er benötigt. „Wohnen mit Service“ nennt sich das Konzept.

Aus Sicht des Bauherrn ist der Bedarf in Schenefeld groß. In Lurup gebe es eine Warteliste. In der Düpenaustadt bestünden zu wenig vergleichbare Einrichtungen. „Schenefeld ist ein weißer Fleck auf der Landkarte. In Pinneberg gibt es zehn oder zwölf Einrichtungen. Die Pflegedienste sind hoffnungslos überlaufen.“

Es gab bereits Vorgespräche mit Teilen der Politik, dem Seniorenbeirat und der Verwaltung. Die OfS und die BfB haben sich bereits in Pressemitteilungen positiv geäußert. Auch die Grünen und die SPD stehen dem Projekt „grundsätzlich wohlwollend“ gegenüber. Die CDU will sich das Vorhaben zunächst von dem Investor vorstellen lassen und erst anschließend darüber beraten. „Wir begrüßen die Schaffung von weiteren altengerechten Wohnungen grundsätzlich“, schreibt Pressesprecher Tobias Löffler. „An dem geplanten Standort wird allerdings das übliche Maß der Bebauung deutlich überschritten, was eine Entscheidung schwierig machen wird.“