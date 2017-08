Schulstart : Selbstständigkeit statt Eltern-Taxi

vergrößern 1 von 2 Foto: Tanja Plock 1 von 2

Schenefeld | In der kommenden Woche machen sich wieder viele junge Schenefelder auf den Weg zur Schule. Die Ferien sind vorbei. Doch im Straßenverkehr lauern einige Gefahren. Schenefelds Polizei-Chef Jan Wittig gibt Eltern, Kindern und Autofahren Tipps, damit nichts passiert.

Beim Thema Verkehrserziehung nennt Wittig zunächst ein Stichwort: „Eltern-Taxis“. Die Angewohnheit, seine Jüngsten überallhin zu kutschieren – davon hält Wittig nicht viel. „Grundsätzlich sollte man sich überlegen, ob es nicht der Entwicklung dient, das Kind irgendwann in die Selbstständigkeit zu entlassen“, sagt Wittig. Es gebe Schulen, die sogar erwägen, Fahrverbote zu verhängen, weil sich jeden Morgen die Autos stauen und fast jedes Kind einzeln abgeliefert wird. Dadurch entstünden auch gefährliche Situationen – zum Beispiel beim Aussteigen. Die Schenefelder Polizei will ab dem Schulstart erneut vor Ort präsent sein. „Die geringe Zahl an Unfällen in Schenefeld ist dem geschuldet, dass wir jeden Tag vor ein oder zwei Schulen stehen und prüfen, ob die Verkehrsregeln eingehalten werden“, urteilt Wittig. Die Schulwegsicherung sei ein hohes Gut, das die Polizei auch bei knappem Personal weiter umsetzen will.

Früh übt sich

Doch wie können Eltern sich richtig verhalten? Früh übt sich, rät Wittig. Zwar sei es nicht ratsam, die Kinder sofort allein loszuschicken. Wittig hält dies erst ab dem Alter von neun oder zehn Jahren für sinnvoll. Auch die Grundschulen haben eigene Vorgaben. In Schenefeld müssen die Grundschüler zunächst eine Fahrradprüfung bestehen, die am Ende der dritten oder am Anfang der vierten Klasse abgenommen wird.

Vor dem neunten Lebensjahr sollten Kinder noch nicht alleine losziehen. „Dann ist das Gesichtsfeld noch eingeschränkt“, erläutert Wittig. Das hat zur Folge, dass Kinder seitlich nahende Gefahren nicht so wie Erwachsene aus den Augenwinkeln erkennen können. „Das Gehirn ist noch nicht so weit“, führt Wittig aus. In jungen Jahren könnten sie zudem Entfernungen und Geschwindigkeiten noch nicht richtig einschätzen.

Es sei aber wichtig, rechtzeitig mit Mama oder Papa zu üben, sonst sei die Chance später größer, dass die Knirpse aus Angst oder Unerfahrenheit Fehler machen. „Zu Schulbeginn sind viele Kinder aufgeregt, wollen von den Ferien berichten und sind schneller abgelenkt“, so Wittig. Straßenverkehr sei Stress, besonders für Schulkinder, die auf vieles gleichzeitig achten sollen. Für die Mädchen und Jungen könne sich keine Routine entwickeln, wenn sie nur selten am Straßenverkehr teilnehmen, glaubt Wittig. „Man tut den Kindern damit keinen Gefallen.“

Fahrrad erst im zweiten Schritt

Zunächst sollte der Schulweg zu Fuß abgegangen werden. „Man sieht dabei auch, was mein Kind schon kann. Achtet es auf die Hinweise oder nicht?“. Erst im zweiten Schritt kommt das Fahrrad dazu. Querungshilfen wie Ampeln müssen genau erklärt, der Umgang geübt werden. Auch Gefahrenquellen sollten den Schülern deutlich gemacht werden. „So behutsam, aber auch so nachdrücklich wie nötig“, sagt Wittig. Bunte Bekleidung und Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Zudem sollte das Rad gecheckt werden, ob alles funktioniert – beispielsweise Licht und Bremsen.

Autofahrer sollten besonders gut aufpassen beim Fahren. Wittig warnt: „Der Autofahrer muss sich bewusst sein, dass er bremsbereit sein muss, wenn er ein Kind am Straßenrand sieht. Hier zählt nicht das Recht auf 50 Km/h, sondern die Vermeidbarkeit des Unfalls.“ Wenn es kracht, treffe den Fahrer häufig eine Mitschuld und ihm drohen damit strafrechtliche Konsequenzen. Auf schwächere Verkehrsteilnehmer müsse stets Rücksicht genommen werden – egal wie sich das Kind verhalten hat.

von Tanja Plock

erstellt am 31.Aug.2017 | 13:00 Uhr