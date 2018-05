Integration : Schwimmkurse in Schenefeld: Trotz Trauma zum Seepferdchen

33 geflüchtete Menschen profitieren von Schwimmkursen in einer Schenefelder Grundschule. Während der Flucht machen viele Flüchtlinge negative Erfahrungen.

von Frauke Heiderhoff

02. Mai 2018, 10:30 Uhr

Schenefeld | Ein Stimmgewirr von Persisch, Bulgarisch und afrikanischen Sprachen ist in der Schwimmhalle zu vernehmen. Einige Kinder bewegen sich noch vorsichtig in der Nähe des Beckenrandes. Ein Mann zieht bereits souverän seine Bahnen. Der iranische Schwimmlehrer Arash Farrokhi demonstriert den richtigen Beinschlag vom Beckenrand aus. So sieht es aus beim Schwimmkursus für Flüchtlinge, den der Schenefelder Sportverein Blau Weiß 96 jüngst durchgeführt hat.

Zehn Frauen, 13 Männer und zehn Kinder im Alter von 13 bis 56 Jahren nahmen an den Kursen teil. 15 Teilnehmer, davon sieben Kinder und acht Männer, absolvierten am Ende ihr Seepferdchen. Ein Junge schaffte sogar sein Bronze-Abzeichen.

Martje Lott, Integrationslotsin bei Blau-Weiß 96, hatte bereits zahlreichen geflüchteten Fahrradkurse angeboten, damit sie sich selbstständig bewegen können. Nun ging es ins kühle Nass: Angeleitet von den Schwimmlehrern Elke di Sciullo und Arash Farrokhi haben Neuankömmlinge in der Gorch-Fock-Halle schwimmen gelernt.

Die Initiatoren von Blau-Weiß 96 hatten zunächst das Ziel, die Teilnehmer an das Element Wasser zu gewöhnen und Ängste abzubauen. Einige Teilnehmer hätten infolge ihrer Fluchterlebnisse panische Angst vor dem Wasser gehabt. „Das Bewältigen von Traumata spielt bei diesen Kursen eine wichtige Rolle“, erläuterte Integrationslotsin Lott. Am schwierigsten sei es gewesen, die Erwachsenen zu unterrichten. „Hier war die Angst am größten“, so Lott. Die Kinder hätten schnell Ambitionen gehabt, das Seepferdchen zu bestehen. Die Schwimmlehrer schulten ihre Schüler aber nicht nur darin, sich über Wasser zu halten, sondern besprachen mit ihnen auch die Baderegeln.

Der Kursus kam an: „Wir finden es gut, dass hier so etwas angeboten wird“, sagte Ahmad (9) aus Syrien. Er habe vorher nie gelernt, zu schwimmen. Auch Rali (9) aus Bulgarien hatte Spaß daran, die neue Sportart zu entdecken.

Farrokhi freute sich darüber, den Kursus geben zu können. Er studierte im Iran Sport und lebt inzwischen seit fast fünf Jahre in Deutschland. „Wichtigstes Ziel des Kurses ist es, dass die Leute keine Angst mehr vor dem Wasser haben und nicht untergehen, wenn sie an den See oder ans Meer fahren“, sagte Farrokhi.

Die Trainer gingen auf die verschiedenen Niveaustufen der Teilnehmer ein. Sie schulten Männer und Kinder im Kraulen und Brustschwimmen. Auch Frauen wurden in einem eigenen Kursus unterrichtet. Als Hilfsmittel kamen Schwimmbretter und -gurte zum Einsatz.

Der Kursus endete mit der Abnahme des Seepferdchens und sogar eines bronzenen Schwimmabzeichens. „Die Teilnehmer sind darauf sehr stolz“, bilanzierte Lott. „Das Ergebnis haben wir mit Eis und Urkunden gefeiert.“ Die Nachfrage nach den Kursen sei sehr groß gewesen, berichtete die Integrationslotsin zufrieden.