„Ich bin die Schweiz Schenefelds“ : Schulpsychologin Maja von Lehe im Interview

Schenefeld | Nach den Sommerferien geht es für die Abc-Schützen in die erste Klasse und für viele Kinder auf die weiterführende Schule. So ein Neuanfang bringt viele Veränderungen mit sich und kann zu Konflikten im häuslichen und schulischen Bereich führen. Das weiß auch Maja von Lehe, Diplom-Psychologin, die seit dreieinhalb Jahren in der schulpsychologischen Beratungsstelle der Stadt Schenefeld tätig ist. Im Interview mit unserer Zeitung spricht sie über die aktuelle Schulsituation und die damit verbundenen Probleme.

Wo sehen Sie Ihre Aufgaben als Schulpsychologin?

Maja von Lehe: Ich bin zuständig für alle im Schulfeld Tätigen aus Schenefeld. Von der Einschulung bis zum Abitur begleite ich alle Schüler, deren Eltern und natürlich auch die Lehrer sowie die Schulleitungen. Wichtig zu erwähnen ist, dass ich keine Therapeutin bin. Zu mir kommen alle immer auf freiwilliger Basis. Ich arbeite nicht fest in einer Schule, sondern fungiere eher als unabhängige Beraterin. Manchmal moderiere ich auch in Konfliktsituationen: Ich bin sozusagen die Schweiz Schenefelds.

Wie ist die momentane Situation der Schulpsychologen im Land Schleswig-Holstein?

In Schleswig-Holstein kommt generell ein Schulpsychologe auf 10.000 Schüler – das ist eigentlich zu viel. Meine Kollegen arbeiten daher überwiegend mit Multiplikatoren, um ihre Arbeit überhaupt zu schaffen. Ich hingegen habe das Privileg, nur für 2000 Schüler in Schenefeld zuständig und direkt bei der Stadt angestellt zu sein. Dadurch kann ich viel individueller arbeiten, direkt an der Basis. Wünschenswert wären daher aus meiner Sicht mehr solche Stellen wie ich sie habe, das finde ich am produktivsten.

Wie sieht dann Ihr Arbeitsalltag aus?

An jeder Schule in Schenefeld habe ich einen Jour-fix, an dem ich vor Ort bin, um Fragen zu klären oder Gesprächstermine zu vereinbaren. Oft kommt es zu kurzen „Flurberatungen“, bei denen ich Lehrern zum Beispiel Tipps geben kann. Je nach Situation vereinbaren wir noch einen Nachmittagstermin. Diese sind es auch, die den Rest meines Tages füllen. Bei besonderem Bedarf wie Projektwochen oder wichtigen Konfliktgesprächen in der Schule bin ich ebenfalls anwesend. Meine Arbeit ist ganz klar in erster Linie Beziehungsarbeit. Ich versuche, das Innere des Menschen als Ganzes zu sehen und zu begreifen. Wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern wie zum Beispiel den Schulsozialarbeiterinnen vor Ort.

Was hat sich ihrer Meinung nach in den letzten Jahren in der Schule verändert? Stehen Lehrer heute vor anderen Herausforderungen?

Das ist eine Frage, die für mich momentan schwer zu beantworten ist, da ich erst dreieinhalb Jahre in der schulpsychologischen Beratung tätig bin. Da mich diese Frage selbst interessiert, habe ich vor einigen Wochen eine informelle, nicht wissenschaftliche Umfrage unter den älteren Lehrkräften gemacht und sie ausgewertet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Probleme nicht neu sind – es sind aber über die Jahre mehr Fälle dazu gekommen.

Welche Probleme sind das zum Beispiel?

Heutzutage arbeiten immer häufiger beide Elternteile, das ist einfach Fakt. Allerdings ist die Betreuungssituation in den meisten Schulen noch nicht optimal eingestellt. Dadurch verbringen Kinder viel Zeit in der Schule und im Hort und können nicht zur Ruhe kommen, weil neben Hausaufgabenbetreuung, Essen und Spielen oft keine Ruhezonen zur Entspannung angeboten werden. Das kann zu Überlastung der Kinder führen und dies wirkt sich wiederum auf die Situation zu Hause aus. Außerdem trennen sich immer mehr Eltern, womit auch die Zahl der „schlechten Trennungen“ steigt. Streitigkeiten zwischen den Eltern belasten Kinder sehr stark. Auch die Inklusion bringt die Lehrer an ihre Kapazitätsgrenzen. Selbst ohne I-Kinder haben Lehrer mindestens drei bis vier Kinder mit besonderem Kümmerbedarf aufgrund der häuslichen Situation. Das können Lehrer einfach nicht leisten – zumal sie dafür auch nicht ausgebildet sind. Natürlich spielen auch die sozialen Medien in Grund- und weiterführenden Schulen eine große Rolle. Sie verschärfen zum Beispiel Mobbing in den Grundschulen. Ich persönlich halte es für ein großes Problem, dass die bindende Schulartempfehlung gegen Ende der vierten Klasse abgeschafft worden ist.

Wie beurteilen Sie diese Abschaffung?

Meiner Meinung nach produziert diese Abschaffung vermehrt unglückliche Kinder. Viele Eltern schicken ihre Kinder einfach aufs Gymnasium, ohne die tatsächlichen Bedürfnisse ihrer Kinder zu beachten. Da ist zumeist ein Scheitern vorprogrammiert, welches Schäden auf der Kinderseele hinterlässt. Oft ist es nach einem Wechsel dann schwer, die Kinder für eine neue Schule zu motivieren – sie können auch eine Schulangst entwickeln. Das regt mich wirklich auf. Was es braucht, ist ein ehrlicher und liebevoller Blick auf das Kind.

Inwiefern leistet die Schulform G8 ihren Beitrag dazu? Befürworten Sie eine Rückkehr zu G9?

Mir ist der Sinn von G8 bisher ehrlich gesagt noch nicht klar geworden. Die Argumente, die für ein Abitur nach zwölf Jahren vorgebracht werden, finde ich nicht schlüssig. Das ist natürlich eine rein subjektive und nicht wissenschaftliche Meinung, die ich vertrete. Ich sehe, dass viele Kinder gestresst sind durch die vielen Unterrichtsstunden, die in der Mittelstufe auf sie zu kommen. Das ist eine Menge Neues auf einmal. Ich bin manchmal schon in der siebten Klassenstufe zum Thema Leistungsdruck unterwegs, das ist erschreckend. Ich bin gespannt, wie sich die Schulsituation in Zukunft weiterentwickelt.

von Sophia Conrad

erstellt am 03.Aug.2017 | 15:00 Uhr