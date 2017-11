Barrierefreiheit in Schenefeld : Schüler testen Behindertengerechtheit im Stadtzentrum

vergrößern 1 von 2 Foto: Tanja Plock 1 von 2

von Tanja Plock

erstellt am 09.Nov.2017 | 12:30 Uhr

Schenefeld | Eigentlich klingt die Aufgabe simpel: Geht zum Supermarkt und kauft drei Pakete Reiswaffeln. Eigentlich. Denn gestern waren die beiden Schenefelder Schüler der 9 B der Gemeinschaftsschule, Aric de Santana (15) und Max Melcher (14), mit einer Rollstuhlfahrerin und Begleiterin Lena Beckmann unterwegs. Das Ziel: Die Jugendlichen sollten im „Stadtzentrum“ dafür sensibilisiert werden, mit welchen Hürden Rolli-Fahrer zu kämpfen haben. Die Lebenshilfe und die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit hatten den Rollstuhlparcours organisiert.

Die beiden Jungs wollten zunächst ganz oben ins Regal fassen, als sie nach längerer Suche endlich die Waffeln gefunden hatten. Doch da oben kam ihre Begleiterin Sandra von Döhren vom Rollstuhl aus nicht hin. So sprachen die Jugendlichen schließlich eine Frau an, die ihnen half. Die jungen Männer waren überrascht, wie schwierig der Alltag für Menschen mit Behinderung sein kann. „Da habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht“, gab de Santana zu.

Andere Gruppen machten die Erfahrung, dass längst nicht alle Türen in dem Einkaufszentrum rollstuhlgerecht sind. „Wir sind an dem Thema dran“, sagte Center-Managerin Songül Aksu. Auch beim Drogeriemarkt Fotos entwickeln zu lassen wurde zu einer schwierigen Aufgabe, da die Geräte in einem Geschäft nicht auf die Höhe der Rollis ausgelegt sind. Auch Umkleidekabinen stellten sich zumindest für elektrisch angetriebene Rollstühle als zu eng heraus.

Ein Video über die Erlebnisse der Schüler ist auf der Facebook-Seite des Schenefelder Tageblatts zu finden.

„Uns geht es nicht darum, Barrieren im Center aufzuzeigen, aber die Schüler werden im Rahmen der Aufgabenstellung umdenken müssen, werden anders als bisher nicht einfach den schnellsten Weg wählen können, sondern müssen sich dem Menschen mit einem Handicap anpassen“, erläuterte Anne Woest von der Lebenshilfe. Viele Dinge seien für Menschen mit Behinderung nicht so einfach zu bewerkstelligen. Zudem müssten sie mehr Zeit einplanen. Wenn die eine Tür nicht aufgeht, müssen sich Rollstuhlfahrer eine andere suchen.

Die Schüler seien gleich sehr interessiert gewesen an dem Projekt, waren sich Schulleiter Dirk Ziegenhagen und Klassenlehrerin Jessica Seebold einig. Auch die Rollstuhlfahrer zogen ein positives Fazit: Es habe ihnen viel Spaß gemacht. Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) lobte die Jugendlichen für ihr Engagement. Man wisse eben erst, was selbstverständlich ist, wenn es das nicht mehr ist, sagte sie nachdenklich am Rande der Aktion.