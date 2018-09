Mit Bildergalerie : Schenefelder Spielmannszug macht gern Marschmusik, aber bitte modern

Beim Meissner Spielmannszug haben aktuelle Hits traditionelle Klänge abgelöst.

von Tanja Plock

26. September 2018, 16:00 Uhr

Unsere Zeitung stellt in der neuen Serie „Hier spielt die Musik“ jeden Mittwoch (bis auf eine Ausnahme aufgrund des Feiertags am 3. Oktober) ausgewählte Orchester und Gruppen aus Schenefeld vor.

Laura Jax Mädchen spielen keine Trommel. Spielmannszüge machen nur Marschmusik. Handgemachte Musik ist out – mit diesen Klischees will der Meissner Spielmannszug aufräumen. Schaut man sich die junge Besetzung an, scheint das zu funktionieren. Etwa 40 aktive Mitglieder von 6 bis 77 Jahren zählt der Schenefelder Verein. Ein Großteil davon ist jünger als 35 Jahre alt. „Wir ziehen den Nachwuchs quasi schon im Kinderwagen hinter uns her“, verrät Nicole Preiss, Managerin der Gruppe, das Geheimnis der anhaltenden Besetzung.

Genauso jung wie das Ensemble und der Vorstand ist das musikalische Repertoire. „Wir haben nur zwei Märsche im Programm und das sind sogar noch moderne“, führt Preiss aus. Die übrigen Stücke reichen von 1980er-Evergreens bis zu modernen Pop-Hymnen wie „Atemlos“ von Helene Fischer. Die heutige Managerin des Spielmannszugs ist selbst als junges Mädchen zum Verein gekommen. „Ich war etwa acht Jahre, als meine Oma rumgefragt hat, wo ihre Enkelin Schlagzeug lernen könne“, berichtet sie. Die Antwort war schnell gefunden – und zwar dank Sarah Elbeshausen. Sie war damals sechs Jahre alt und schlug direkt den Spielmannszug vor. Mittlerweile sind mehr als 20 Jahre vergangen, aber die Leidenschaft zum marschierenden Musizieren ist bei beiden geblieben.

Im September 2007 brachte sie ihr Hobby sogar nach New York, wo der Spielmannszug auf Einladung an der 50. Steubenparade teilnahm. Auch wenn dieses Gastspiel in der Vereinsgeschichte bisher einmalig war, stehen jedes Jahr viele andere Auftritte auf dem Programm, beispielsweise bei der Hamburger Weihnachtsparade in der Mönckebergstraße. „Das ist eine große Ehre und ein musikalisches Schulterklopfen“, erklärt Nicole Preis stolz. Sie hat das Schlagzeug mittlerweile gegen ein Glockenspiel eingetauscht. Doch der Tipp gilt heute wie damals. „So günstig wie hier kann man nirgends ein Instrument lernen“, sagt sie.