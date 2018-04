Schenefelder setzen auf Kupfer

Mehr als 96 Prozent verfügen über Breitbandverbindung – aber durch herkömmliche Leitungen / Zehn Prozent nutzen Glasfaser

von Tanja Plock

26. April 2018, 16:21 Uhr

Über die Beschlüsse haben die Mitglieder des Hauptausschusses am Dienstagabend im Schenefelder Rathaus nicht lange diskutiert. Im Fokus stand die Internetversorgung.

Der Abschluss des Vertrages zur Finanzierung der Kindertagsstätte Lindenallee mit dem Arbeiter-Samariter-Bund erfolgte indes einstimmig. Zudem einigte man sich, dass die Protokollierung für den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt ausführlicher ausfallen soll – sobald der Fachbereich personell aufgestockt werden kann.

Büroleiter Melf Kayser stellte den Stand der Breitbandversorgung vor. Die Offensive für Schenefeld (OfS) hatte dies angefragt. Eine gute Nachricht verkündete er vorab: Die Verbindungsprobleme von Vodafone seien behoben, so Kayser. Wie berichtet, gab es etliche Beschwerden über die Internetnutzung in Schenefeld.

In der Diskussion um Breitband machte er zunächst deutlich, dass eine hohe Bandbreite (mindestens 50 Mbit/Sekunde) auch mit herkömmlichen Kupferkabeln erreicht werden kann. Die Begriffe Glasfaser und Breitband würden fälschlicherweise synonym verwendet. Der Ausbau von Glasfaser habe eine Breitbandverbindung zur Folge, so Kayser. Dann präsentierte er die Fakten zu den Anschlüssen der Privathaushalte in Schenefeld: Über leitungsgebundene 16 Mbit/Sekunde nutzen 99,84 Prozent der Haushalte. 30 Mbit hätten 97,7 Prozent zur Verfügung. Bei 50 Mbit seien es noch 96,58 Prozent. Demnach gebe es zwar noch „einige weiße Flecken“, der Anteil sei aber insgesamt gering. Als Beispiele nannte er Lindenallee und Schulstraße.

99 Prozent nutzen das Telefonkabel aus Kupfer für die Internetverbindung. 88 Prozent greifen auf Telefonkabel zurück. Mobilfunktechnik (LTE) werden demnach von weniger als 99 Prozent genutzt. Der Glasfaseranteil liegt bei etwa zehn Prozent.

In Schenefeld gebe es die Besonderheit, dass sich mehrere Anbieter auf dem Markt tummeln: Telekom, Vodafone, Wilhelm-Tel und die Gemeindewerke Halstenbek.

Durch das geänderte Nutzerverhalten – stärkere Nutzung von Streamingdiensten beispielsweise – könnten aber dennoch Verbindungsproblemen auftreten. Wenn zu viele Nutzer gleichzeitig aktiv sind, drohe das „Flaschenhalsproblem“. Deshalb sei es ratsam, langfristig auf Glasfaser zu setzen – auch weil die Nachfrage immer weiter steigen wird. Die Verwaltung will dazu mit den Anbietern ins Gespräch kommen und sie zu einer Ausschusssitzung nach den Sommerferien einladen. Inhaltlich soll es um die Expansionspläne für die Zukunft Schenefelds gehen.

Falls die Stadt beim Ausbau selbst aktiv werden will, müsste sie dies allein finanzieren. Förderprogramme stünden derzeit für den ländlichen Raum oder finanzschwache Kommunen bereit. Beides treffe nicht auf Schenefeld zu, führte Kayser aus.

Besser sieht es aber bei den Schulen aus: Das Land baut hierzu ein Glasfaserlandesnetz auf, an das bis auf die Grundschule Altgemeinde alle Bildungseinrichtungen in der Stadt angeschlossen werden sollen. Am Schulzentrum sollen die Arbeiten Anfang 2019 abgeschlossen sein. Ein Termin für die Gorch-Fock-Schule steht noch aus.