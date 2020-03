Diebstahl : Schenefelder Polizei sucht nach Katalysatorendieben

Bislang Unbekannte entwendeten am Wochenende die Motorenteile von drei Sprintern am Osterbrooksweg.

von Cindy Ahrens

17. März 2020, 15:00 Uhr

Schenefeld | In Schenefeld sind am vergangenen Wochenende drei Fahrzeugkatalysatoren gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag, 17. März, mit. Die Beamten suchen nach Zeugen.

Motorenteile von Sprintern ausgebaut

Die Vorfälle ereigneten sich in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen auf einem Firmengelände im Osterbrooksweg. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Katalysatoren von drei Sprintern.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Beamten sind unter Telefon (040) 83000530 zu erreichen.

