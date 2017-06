Vorwürfe an die Stadt : Schenefelder Miet-Krimi geht weiter

vergrößern 1 von 2 Foto: Tanja Plock 1 von 2

Schenefeld | Der Miet-Krimi um den Schenefelder Instrumentenbauer Stefan Korth geht in die nächste Runde: Wie berichtet, sucht der Vater von fünf Kindern dringend nach einer neuen Bleibe für sich und seine Familie, da es in dem jetzigen Haus ein Problem mit Schimmelbefall gibt. Der Fall war vor Gericht gelandet und endete mit einem Vergleich zwischen Mieter und Vermieter. Nun muss Korth am 5. Juli ausziehen. Nach jetzigem Stand stünde die Familie dann auf der Straße – wenn die Stadt Schenefeld nicht gesetzlich dazu verpflichtet wäre, die Familie unterzubringen.

Eine mögliche Lösung scheint nun in Sicht: Laut Korth ist es ein Haus am Fritz-Reuter-Platz in Schenefeld, das frei ist und bezogen werden könnte. Das Gebäude gehört der Pergamon Verwaltungsgesellschaft. Zuständig für die Vermietung ist die Schenefelderin Karin Förster. Sie kennt die Familie Korth schon länger und will ihnen helfen. Das Problem: Das Unternehmen habe einen laufenden Mietvertrag mit der Stadt Schenefeld bis zum Jahr 2019. Die Verwaltung hatte dort Flüchtlinge untergebracht. Zuletzt sei die Wohnung aber in einem schlechten Zustand gewesen, berichtete die Vermieterin. Zu nasses Wischen habe dafür gesorgt, dass die Fußleisten aufgequollen sind. Nun seien Teile – unter anderem die Küche – von Schimmel befallen. Ein Gutachten besage, dass die Sanierung etwa 30.000 Euro kosten würde, so Förster. Erst wenn geklärt ist, dass die Stadt diese Kosten trägt, könne das Objekt an Familie Korth vermietet werden. Laut Melf Kayser, Büroleiter im Rathaus, gab es jedoch bisher keine eindeutige Aussage seitens der Pergamon Verwaltungsgesellschaft, dass Korth die Wohnung bekommt und wirklich ein Mietvertrag abgeschlossen werden soll. „Wir kümmern uns intensiv um eine Lösung für Herrn Korth“, so Kayser. Klar sei, dass die Familie nicht auf der Straße stehen werde. Sie werde – so wie andere Obdachlose oder Asylsuchende – untergebracht werden.

Der Wohnraum sei jedoch knapp. Denn es gehe bei dieser Verpflichtung seitens der Stadt um eine Obdachlosenunterkunft – nicht um eine gewöhnliche Wohnung. „Wir reden da über zwei Zimmer für eine Familie“, erläuterte Kayser. Es gebe eine Liste mit Bedürftigen, die Wohnraum benötigen. Die Anzahl sei dreistellig. Es gebe nur einzelne Unterkünfte in der Stadt – wie die am Fritz-Reuter-Platz. Die Stadt müsse diese auch vorhalten, unter anderem für Familiennachzüge von Flüchtlingen.

Korth ist sauer und verzweifelt. Er sieht nicht ein, dass leerstehende Wohnungen der Stadt für zu erwartende Flüchtlinge frei gehalten werden und nicht für ihn in Frage kommen. Er betont im Gespräch mit unserer Zeitung mehrfach, dass den Flüchtlingen natürlich geholfen werden müsse. Aber auch er brauche Hilfe. Eine Obdachlosenunterkunft hält er jedoch für keine annehmbare Lösung. „Das ist eine sehr zynische Geschichte seitens der Stadt.“ Er sei angelogen worden, da es durchaus Objekte gebe, die der Stadt gehören oder die sie anmietet. Korth vermutet, dass die Stadt die Wohnungen für Flüchtlinge frei hält, weil dies einträglicher für die Stadt sei. „Das stinkt nach Geldmacherei“, so Korth. Dem widerspricht Kayser ausdrücklich. „Das ist vollkommener Schwachsinn“, sagte er. Der Betrag, der für solche Unterkünfte bezahlt werde, sei keine gewöhnliche Miete, sondern eine Nutzungsgebühr. Diese richte sich nach der Kopfanzahl der Bewohner. „Wenn man das unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet – was wir nicht tun – wäre doch eine siebenköpfige Familie ein Hauptgewinn.“ Der Betrag sei gleich – ob Asylsuchender oder Obdachloser.

Das betroffene Haus sei in der Tat eine von mehreren möglichen Lösungen für Familie Korth, an der die Verwaltung derzeit mit Hochdruck arbeite. Die Stadt sei auch bereit, den Vertrag aufzuheben, damit Förster einen Mietvertrag mit Korth schließen kann. Noch fehle aber die konkrete Zusage des Vermieters. Dies sei unabhängig davon, wer die Kosten für die Beseitigung der Schäden in der Wohnung zahlt. In jedem Fall stehe die Familie nicht auf der Straße. Es sei aber eben auch die Entscheidung von Korth gewesen, dem Vergleich vor Gericht und somit dem Auszug zuzustimmen.

von Tanja Plock

erstellt am 21.Jun.2017 | 12:30 Uhr