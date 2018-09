Spendenübergabe : Schenefelder Entenrennen bringt 9300 Euro ein

Der Rotary Club Schenefeld hat den Erlös aus dem Entenrennen anteilig an mehrere Schenefelder Einrichtungen übergeben: 9300 Euro kamen bei der Aktion zusammen.

von Hans-Joachim Kölln

19. September 2018, 17:16 Uhr

Schenefeld | Schenefeld Es war im Juli, als hinter dem Jugend- und Kommunikationszentrum Schenefeld (Juks) 1900 quietschgelbe Gummienten in die Düpenau auf die 250 Meter lange Rennstrecke geschickt wurden. Die Gewinner des Rennens wurden vor Ort gekürt, aber die wirklichen Gewinner der Aktion haben sich gestern im Juks getroffen, um den Erlös aus dem Rennen, das der Rotary Club Schenefeld veranstaltete, entgegenzunehmen.

Der Präsident des Clubs, Carsten Oberg, hielt das Ergebnis der „Aktion Ente“ in Form eines Schecks über 9300 Euro in der Hand. Anteilig wurde sie an die Empfänger verteilt. Die Spielvereinigung Blau-Weiß 96 und die Jugendfeuerwehr wollen ihren Betrag vorwiegend für Unterstützung ihrer Jugend- und Integrationsarbeit verwenden. Auch vier Schulen kommen in den Genuss einer Spende: Es sind die Grund- und Gemeinschaftsschule, die Grundschule Altgemeinde, das Gymnasium und die Gorch-Fock-Schule. Deren Vertreterinnen aus Kollegium und Schulvereinen erläuterten den Anwesenden, dass der Spendenbetrag hauptsächlich für die Verschönerung von Schulhöfen ausgegeben werden soll. Auch das Juks erhält eine Unterstützung für das Ferienprogramm Jukshausen im Oktober.