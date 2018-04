Kommunalwahl 2018 : Schenefeld: Gut betreut von der Krippe an

Schenefelder Sozialdemokraten stellen Programm vor. Außerdem soll mehr Wohnraum geschaffen werden.

von Tanja Plock

19. April 2018, 12:00 Uhr

Schenefeld | 28 Seiten ist es dick: das Wahlprogramm der Schenefelder Sozialdemokraten. Das Ziel für die Kommunalwahl am Sonntag, 6. Mai, ist klar: „Wir wollen wieder stärkste Fraktion werden“, sagt Fraktionsvorsitzender Nils Wieruch im Gespräch mit shz.de. Die SPD geht davon aus, sechs der 14 Wahlkreise zu holen. „Wir hoffen auf neun“, so der Fraktionschef.

Im Vorfeld hatten die Sozialdemokraten während einer „Woche des Zuhörens“ die Meinungen der Bürger abgefragt. Laut Wieruch, der auf dem Listenplatz 2 steht, kamen besonders oft folgende Themen zur Sprache: bezahlbarer Wohnraum, Sicherheit und Ordnung, ein Wohnprojekt für Jung und Alt sowie eine verlässliche Kinderbetreuung. „Das bewegt die Leute“, sagt Wieruch.

Besonders die Jüngsten stehen im Fokus der SPD. „Mehr Krippenplätze zu schaffen, hat bei uns eine hohe Priorität“, erläutert Wieruch. Ebenso der offene Ganztag an den Grundschulen und die Sanierung des Schulzentrums. „Da wird viel Geld reinfließen“, sagt der SPD-Chef.

Die Entscheidung um die Gründung von Stadtwerken ist für die SPD hingegen noch lange nicht durch. Die Machbarkeitsstudie soll abgewartet werden, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Die Untersuchung sei ergebnisoffen, betonen die Sozialdemokraten. „Derzeit wissen wir darüber noch zu wenig“, so Wieruch. Klar ist für die Sozialdemokraten hingegen, dass in Neubaugebieten mindestens ein Drittel geförderter Wohnraum entstehen soll. Einige der Gewerbeflächen im Bereich Achter de Weiden wären ein Beispiel, wo dies möglich wäre. Bisher ist im B-Plan Gewerbe vorgesehen. „Wir sind da aber offen“, sagt Wieruch. Die Politik ist im Gespräch mit einem Investor. Auf dem ehemaligen Postgelände in der neuen Mitte will die SPD einer Genossenschaft als Bauträger ermöglichen, preiswerte Wohnungen zu schaffen.

Die Kinderbetreuung nimmt einen großen Raum im Programm ein. „Wir setzen uns ein, dass die Vielfalt und hohe Qualität erhalten bleibt und die Familien in der Lage sind, Beruf und Familie zu vereinbaren“, heißt es im Programm. Hierzu gehören: flexible Betreuungszeiten, Anpassung der Bedarfsprüfung durch die Stadt, eine bedarfsgerechte und zeitgemäße Ausstattung der Kitas sowie eine Sozialstaffel, die kleinere und mittlere Einkommen entlastet. Dafür will sich besonders Stadträtin Monika Stehr einsetzen. Sie steht auf Listenplatz 3. „Wichtig ist mir vor allem die Flexibilität bei der Kitabetreuung“, sagt sie. Künftig soll es möglich sein, den Nachwuchs bereits ab 6.15 Uhr bis in die Abendstunden – 19 oder 20 Uhr – versorgen zu lassen. „Der Bedarf ist da“, ist sich Stehr sicher. Das Zukaufen von Einzelstunden gehört ebenfalls zu den Forderungen der SPD.

Außerdem soll die Düpenaustadt weiter sicher und lebenswert sein. Die SPD will sich dafür einsetzen, dass Schenefeld nicht nur die „Stadt im Grünen“, sondern auch sauber und sicher ist. Barrierefreiheit, sichere Schulwege, gute Straßen, Rad- und Fußwege mit guter Beleuchtung sowie eine ordentliche Ausstattung für die Feuerwehr sind nur einige der Punkte, die sich im Wahlprogramm dazu finden.

Spitzenkandidatin Gudrun Bichowski betont den sozialen Aspekt ihres politischen Handelns. Die Integration von Menschen mit Behinderung und moderne Möglichkeiten, in Schenefeld auch im Alter weiterhin leben zu können, gehören zu ihren Schwerpunkten. Warum die Bürger sie wählen sollten? Die Bürgervorsteherin überlegt nur kurz. „Weil ich noch mehr Ziele habe, die ich für die Menschen umsetzen möchte.“ Wieruch antwortet auf die gleiche Frage: „Weil ich mich für sozialen Wohnraum, gute Bildung von der Krippe bis zum Schulabschluss einsetze.“

Der Ortsvereinsvorsitzende Gerhard Manthei will in Schenefeld den Gemeinschaftssinn stärken. „Ich stehe für eine offene, solidarische Gemeinschaft mit Heimatsinn.“

Bichowski ruft alle Bürger dazu auf, ihre Stimme zu nutzen. „Wir wollen alle Leute motivieren, an die Urne zu gehen. Die Kommunalwahl ist die wichtigste Wahl für jeden einzelnen, weil es darum geht, was in meiner Heimat passiert.“