Polizei sucht nach Zeugen : Schenefeld: Geldautomat mit Bus gerammt – wo sind die Täter?

Die Ermittler suchen nach zwei Männern, die versucht hatten, den Geldautomaten zu knacken.

von Christian Uthoff

04. Februar 2020, 14:47 Uhr

Schenefeld | Die Polizei sucht zwei Männer, die vor Kurzem versucht haben, mit einem gestohlenen Bus in Schenefeld (Kreis Pinneberg) einen Geldautomaten zu knacken. Das berichtete Polizeisprecherin Sandra Mühlberger am Dienstag (4. Februar).

Laut Polizei hatte eine Zeugin in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar beobachtet, wie ein Bus mit dem Heck gegen den freistehenden Automaten an der Altonaer Chaussee fuhr. Der Automat wurde dabei zwar schwer beschädigt, aber nicht geöffnet.

Flucht in Richtung Lidl-Markt

Ein weiterer Zeuge teilte den Polizeibeamten zudem mit, dass zwei Personen in Richtung des Lild-Markts an der Chaussee geflüchtet seien. Die Personen sollen dunkel gekleidet und maskiert gewesen sein. Trotz intensiver Fahndung konnten die beiden nicht aufgespürt werden, so Mühlberger.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung und zur Identität der Täter geben können. Die Ermittler der Polizei Pinneberg sind unter der Rufnummer (04101) 2020 zu erreichen.

