Polizei sucht Zeugen : Schenefeld: Einbrecher stehlen Uhren und Bargeld

Die Taten ereigneten sich Am Wasserberg sowie in der Bogenstraße.

09. Dezember 2019, 12:00 Uhr

Schenefeld | In Schenefeld haben am Nikolaustag Einbrecher zugeschlagen. In der Straße Am Wasserberg stiegen bisher unbekannte Täter zwischen 8.30 und 19.10 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Was gestohlen wurde, steht bislang noch nicht fest. Auch in der angrenzenden Bogenstraße waren Einbrecher unterwegs. Hier wurden zwischen 16 und 19.20 Uhr Bargeld sowie Uhren aus einem Reihenhaus mitgenommen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sich unter der Rufnummer 04101 2020 zu melden.

