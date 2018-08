Schulsanierung : Sanierung der Grundschule Altgemeinde in Schenefeld verzögert sich

Unvorhersehbare Reparaturen am Dach notwendig. In allen Schulen werden wieder Klassenräume auf den neuesten Stand gebracht.

von Tanja Plock

09. August 2018, 12:00 Uhr

Die Klassenraumsanierung in Schenefeld läuft: Auch in diesen Sommerferien sind die Handwerker wieder fleißig und arbeiten daran, den Schülern ein besseres Ambiente zu bieten. Laut Bauamtschef Andreas Bothing sind diesmal sieben Klassenräume im Gymnasium, sechs Klassen- und vier Nebenräume in der Gemeinschaftsschule, vier Klassenräume in der Grundschule Altgemeinde und vier Klassen- sowie ein Gruppenraum in der Gorch-Fock-Schule dran. Insgesamt nimmt die Stadt fast eine Million Euro in die Hand: 970.000 Euro sind laut Bothing vorgesehen.

Christian Brameshuber

Unter anderem wird derzeit auch ein Teil der Sanitärbereiche an der Gorch-Fock-Grundschule saniert. Dass dort nicht alle Toilettenräume erneuert werden, liege daran, dass noch unklar sei, ob es günstiger ist, neue Anlagen einzubauen oder die bestehenden zu sanieren. In der Gorch-Fock-Schule sind ansonsten fast alle Klassen auf den neuesten Stand gebracht. Nur vier fehlen nach Angaben des Bauamtsleiters noch. Dann verfügen dort alle Klassen über den Standard, der 2016 von der Politik für alle Schulen festgelegt worden ist – zum Beispiel wenn es um Beleuchtung, Akustik, Sonnenschutz und Heizung geht.

Tanja Plock

Allerdings läuft diesmal nicht alles nach Plan. An der Grundschule Altgemeinde können einzelne Klassenräume erst während des Schulbetriebs fertiggestellt werden, führt Bothing aus. Dort habe sich „unvorhersehbarer Reparaturbedarf am Dach“ ergeben. Dies müsse erst instandgesetzt werden. Allerdings sei es schwierig, Firmen dafür zu finden. Viele seien ausgebucht.

Probleme am Dach

Probleme am Dach gibt es auch am Gymnasium. Da teilweise Wasser eingedrungen ist, muss das Dach repariert werden. Eine weitere Schicht aufzutragen sei aber keine Lösung. Da in der Vergangenheit häufig so verfahren wurde, sei bei einer weiteren Schicht die Tragfähigkeit beeinträchtigt. Deshalb müssen zunächst alte Schichten abgetragen werden, bevor eine neue aufgetragen wird. Bothing rechnet nicht mehr mit einer Fertigstellung in diesem Jahr. Bei der Grundschule hofft er, dass die Arbeiten in den Herbstferien durchgeführt werden können.

An der Grundschule Altgemeinde können die Klassenraumsanierungen planmäßig im nächsten Jahr abgeschlossen werden – wenn die Politik erneut Geld dafür in den Haushalt einstellt. „Von der Kapazität her ist dies leistbar“, erläutert Bothing. Am Schulzentrum sei das Potenzial aufgrund der laufenden Planungen jedoch nun ausgeschöpft. Durch den geplanten Architektenwettbewerb, der demnächst ansteht, um die weiterführende Schule von Grund auf zu sanieren, ist bei den restlichen Räumen unklar, ob diese so bestehen bleiben werden.