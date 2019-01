Saal wird schmerzlich vermisst

Lagerraum und Übungsflächen: Vereine und Bürger bringen Wünsche für den Umbau des Untergeschosses der Sporthalle vor

von Tanja Plock

25. Januar 2019, 16:35 Uhr

Was wird aus dem Sport-Restaurant? Das Interesse war groß am Mittwochabend. Mehr als 40 Bürger, Vereinsvertreter und eine Hand voll Politiker waren ins Schenefelder Rathaus gekommen, um ihre Ideen für das Untergeschoss der Sporthalle einzubringen. Deutlich wurde: Die Zeit drängt – und vor allem der Bürgersaal wird seit Jahren schmerzlich vermisst.

Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) hatte eingeladen, um Ideen zu sammeln und den Bedarf der Vereine zu erfragen. In der kommenden Woche soll die Arbeitsgruppe Untergeschoss tagen. Dann kommt das Thema in den politischen Gremien aufs Tableau.

Zu Beginn wehrte sich die Bürgermeisterin gegen die „Legende“, dass die Restaurants an dem Standort allesamt Pleite gegangen seien. „Das stimmt nicht. Fakt ist, dass die Gastronomie funktioniert hat. Besonders in Verbindung mit der Verpachtung des Bürgersaals“, sagte die Verwaltungschefin. „Wenn man sich anstrengt und pfiffige Ideen hat, würde das laufen.“ Nur ein Gastronom habe aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen. Zum Zustand des Sport-Restaurants merkte Renate Jäschke (SoVD) an, dieses sei jedoch momentan „zu groß und ungemütlich“.

Eine Idee war, bei der Gastronomie auch an die Jugend zu denken. Hier biete Schenefeld zu wenig. Denkbar sei eine moderne Location mit Billardtischen und Tanzveranstaltungen.

Mehrere Vereinssprecher meldeten besonders den Bedarf eines großen Raums zum Trainieren an. Darunter die Tänzer von Blau-Weiß 96 und von der „Sportwelt“. Letztere hatten vor dem Brand im Racket-Center trainiert. Ein Vertreter des Musikzugs äußerte die Angst der kleinen Vereine, bei den Planungen „unterzugehen“. Entscheidend sei für sie ein Raum zum Üben – wie jetzt die Teeküche – mit Platz für Instrumente. Auch die DLRG meldete eigenen Lagerbedarf an.

Eckhart Vogelgesang, Vorsitzender des Seniorenbeirats, wünschte sich einen großen Raum für Zusammenkünfte. Er regte an, für die Planungen einen Architekten zu beauftragen. „Die Grundlage fehlt“, urteilte er. Dies befand Küchenhof als „schwierig“, da unklar sei, ob eine Gastronomie gewollt ist. Planungen für einen Umbau müssten in Abstimmung mit einem Interessenten erfolgen. Eine Vertreterin bemerkte, für eine Gesamtplanung sei es nun ohnehin zu spät. Die Stadt müsse schnell handeln. „Das hätte man vor drei Jahren machen müssen.“

Unstrittig sei aber, dass ein großer Bürgersaal wieder hergerichtet werden soll. Das stellte Küchenhof klar. Ohne einen Gastronomen oder Caterer könne dieser aber nicht betrieben werden. „Es ist nicht Aufgabe der Verwaltung, Event- und Veranstaltungsagentur zu werden.“

Unklar ist hingegen, ob die Kegelbahn dort noch eine Zukunft hat. Laut Blau-Weiß-96-Geschäftsführer Frank Böhrens geht die Nachfrage immer weiter zurück. Eine vorgetragene Idee war, den Bereich als Abstellfläche für die Vereine zu nutzen. Auch Besprechungsräume wurden gewünscht.

Der Sprecher der Arbeitsgruppe Untergeschoss, Michael Behrens (Grüne) bedankte sich für das rege Interesse an dem Abend. „Allerdings werden nicht alle Wünsche erfüllt. Das ist an Weihnachten so. Und heute ist das auch so.“ Küchenhof machte aber deutlich: „Wir wollen gemeinsam die beste Lösung finden.“