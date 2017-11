Theaterstück im Forum Schenefeld : Rollentausch bei der Paartherapie

vergrößern 1 von 2 Foto: Sarah Heider 1 von 2

von Sarah Heider

erstellt am 17.Nov.2017 | 16:30 Uhr

Schenefeld | „Sie sind polemisch perfekt aufeinander eingespielt“, versucht der Paartherapeut wenigstens einen positiven Aspekt von Joanas und Valentins Ehe hervorzuheben. Die beiden haben sich schon lange nichts mehr zu sagen und verzichten daher in ihren Dialogen gerne auf Inhalte, um sich auf Vorwürfe konzentrieren zu können.

Dass beide zwischenzeitlich eine Affäre hatten, macht die Therapie für Psychologe Harald nicht einfacher. Er beginnt mit seinen üblichen Übungen, die jedoch allesamt fehlschlagen. Selbst als Joana und Valentin die Rollen tauschen, um sich in den anderen hinein zu versetzen, findet der Streit kein Ende. Die beiden kennen sich so gut, dass sie die Rolle des anderen mehr als glaubwürdig darstellen können.

Etwas mehr als 300 Zuschauer verfolgten am Mittwochabend im Forum Schenefeld den scheinbar hoffnungslosen Fall des Ehepaars Dorek. „Sie kommen beide irgendwie nicht auf einen Nenner“, beobachtete Ingrid Schrieber.

Sie wohne noch nicht lange in Schenefeld, sei aber bereits zum dritten Mal im Forum, das ihr gut gefalle. Eine Lieblingsszene bei dem Stück „Die Wunderübung“ zu benennen, fiel der Schenefelderin schwer, eine Lieblingsfigur hatte sie an diesem Abend jedoch: den Psychiater. „Er interagiert gut mit den beiden und geht immer im richtigen Moment dazwischen“, erläuterte Schrieber.

Die zweite Hälfte des Stücks brachte eine unerwartete Wendung: Der vorher so motivierte Paartherapeut betritt die Bühne mit hängenden Schultern. Seine Frau Annika hat ihn per Mail verlassen. Über diese Nachricht vergessen Joana und Valentin fast, warum sie eigentlich da sind und beginnen, den Psychologen bei seinen eigenen Beziehungsproblemen zu beraten.

Harald ist jedoch so verzweifelt, dass er sich seinen Frust von der Seele redet und dabei den entscheidenden Satz ausspricht: „Eines würde mich schon interessieren: Warum trennen Sie sich eigentlich nicht?“ Trennen? Das geht Joana und Valentin dann doch zu weit. Was fällt ihrem Therapeuten ein, so etwas zu sagen, wo er doch selbst in einer viel miserableren Beziehungssituation steckt?

Bei einer letzten Übung wollen die beiden dem Psychologen beweisen, dass ihre Beziehung doch noch zu retten ist. Ob ihnen das gelingt?

Das Publikum hatten sie auf jeden Fall auf ihrer Seite: Bei der Tanzeinlage von Joana und Valentin zu dem Lied „Love is in the air“ von John Paul Young beginnen die Zuschauer spontan, im Takt mitzuklatschen.

„Die Komödien mit tieferem Humor sind die besten“, findet Kurt Krauß. Der ehemalige Leiter des Forum Schenefeld saß am Mittwoch an der Abendkasse, obwohl er bereits im Juli in den selbstgewählten Ruhestand ging. „Dieses Stück habe ich noch in meiner Zeit als Leiter organisiert, deshalb fühle ich mich dafür verantwortlich“, verriet Krauß. Schon im letzten Jahr habe es eine Zusammenarbeit mit dem Münchener Ensemble gegeben. Auch an diesem Abend sei der große Saal fast ausverkauft gewesen. „Das Publikum dankt es uns.“