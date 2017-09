BTW17 : Reaktionen aus Schenefeld: Freude und Schrecken nach der Wahl

von Tanja Plock

erstellt am 26.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Schenefeld | Freude auf der einen, Erschrecken auf der anderen Seite: Die Meinungen zur Bundestags- und Bürgermeisterwahl sind in der Schenefelder Politik unterschiedlich – und doch in Teilen einheitlich. Der Erfolg der AfD wird sowohl von CDU als auch von SPD, FDP und Grünen bedauert.

Hans-Jürgen Rüpcke, Fraktions-Chef der CDU, zeigte sich vom bundesweiten Abschneiden seiner Partei enttäuscht. Die Ursache dafür zu finden, sei nicht leicht, so Rüpcke. „Es wird immer schwieriger bei so einer vielschichtigen Gesellschaft auf alle Wünsche einzugehen“, sagte er gestern. Für die nächste Bundesregierung sieht er erschwinglichen und genügend Wohnraum als eine der wichtigsten Aufgaben an. Bei genügend Wohnungen würden die Mieten wieder sinken, so Rüpcke. Dazu komme die innere Sicherheit in Deutschland, die die Regierung ebenfalls auf der Agenda haben sollte. Die Menschen müssten ohne Angst öffentliche Verkehrsmittel auch in der Nacht nutzen können. Um AfD-Wähler zurückzuholen sei entscheidend, viele Menschen von ihren Ängsten zu befreien. Es gebe jedoch immer einen linken und rechten Rand. Zum Sieg von Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) sagte Rüpcke, er habe „nichts anderes erwartet“. Die Zusammenarbeit mit dem Rathaus sei immer sehr gut gewesen. „Wir gehen davon aus, dass es so bleibt.“

Grünen-Fraktions-Chef Mathias Schmitz hat es gewundert, dass Gegenkandidat Constantin von Piechowski trotz seiner „clownigen Ideen“ fast 23 Prozent der Stimmen bekommen hat. Auch Schmitz freut sich auf eine „weiterhin so konstruktive Zusammenarbeit“ mit Küchenhof. Bei der Bundestagswahl hat ihn das gute Ergebnis der Grünen gefreut. Eine Jamaika-Koalition sei zwar eine sehr große Herausforderung für alle. Jedoch müsse am Ende des Tages eine Regierung gebildet werden. Neuwahlen seien keine Alternative. „Es können sich nicht alle in der Opposition versammeln.“ Das Abschneiden der AfD sei „erschreckend“. „Da sind Figuren bei wie sie das Parlament noch nicht gesehen hat“, sagte er.

Gerhard Manthei, Ortsvorsitzender der SPD, bezeichnete das Abschneiden seiner Partei im Bund als „Katastrophe“. Er habe den Frust gestern im Klövensteen weggeradelt. Er hält es für richtig, dass die SPD in die Opposition geht. Dies biete die Chance zu gesunden. Er hofft, dass die politische Elite ihre Lehren zieht „und wir selbst auch“. Mit Kugelschreibern – zugespitzt gesagt – und einem Stand könnten die Leute nicht mehr so leicht erreicht werden. Für die AfD hofft er, dass sie sich selbst zersetzt und zerstreitet. Mit Frauke Petrys Rückzug sei der erste Schritt getan. Über Küchenhofs Sieg freute er sich hingegen sehr. „Da ist pure Euphorie“, sagte er.

FDP-Ortsvorsitzender von Piechowski war erfreut über das „sehr gute Ergebnis“. „Das war ein sehr schöner Tag für die FDP.“ Die Regierungsbeteiligung zeichne sich nun ab. Er rechnet mit der Jamaika-Koalition. „Alles bestens“ – so lautete sein Urteil.