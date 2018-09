Professionelle Bilder mit dem Smartphone

Reisefotografie einmal anders / Ausstellung im „Stadtzentrum“ eröffnet / „Magie des Augenblicks erschafft einzigartige Wahrheit“

von Tanja Plock

26. September 2018, 16:06 Uhr

Schafe auf dem Deich im Sonnenuntergang, endlose Brücken in beruhigter See und Klatschmohn in rauer Meerlandschaft. Bei der Ausstellung „ARS-Fotografie – Fotokunst mit dem Smartphone – Reisekunst einmal anders“ im „Stadtzentrum“ zeigen Anja Artzt und Jörg Schmidt ein beeindruckendes Spektrum an mit hochwertigen Smartphones geschossenen Bildern. Die Reise führt durch nordfriesische und kanarische Inselwelten, Elbsandsteingebirge, aber auch in Städte wie Hamburg und Amsterdam.

Wer die aussagekräftigen Bilder auf dem Marktplatz sieht, würde vermuten, dass die Fotos von einer Spiegelbildreflexkamera stammen. „Ihre Kunst ist so verblüffend wie mitreißend“, sagte Sibylle Hallberg, die die Ausstellung am Montag eröffnete. „Die Magie des Augenblicks erschafft eine reine, neue und einzigartige Wahrheit“, betonte sie. Wie die Vorsitzende des Fördervereins Landdrostei zeigten sich weitere Besucher von den aussagekräftigen Bildern beeindruckt. „Es ist verrückt, was man mit dem Handy so alles anstellen kann“, sagte Andrea Konheiser.

Die Kunsterzieherin Anja Artzt und der Mathematiker Jörg Schmidt sind autodidaktische Fotografen, die sich jedoch beide schon von ihrer Kindheit an mit der Fotografie beschäftigen. Mit ihrer Ausstellung beweisen sie, dass ihre Kunst den Vergleich mit professionellen Bildern aufnehmen kann. Mit speziellen Apps, Filtern, Objektiven und manuellen Einstellungen lässt sich das Smartphone derartig aufrüsten, dass inzwischen sogar Makrofotografie, Nachtfotografie oder Langzeitbelichtungen möglich sind.

Beide Fotografen haben sich durch Fachliteratur, Workshops, und Ausstellungen intensiv weitergebildet, über Jahre begeistert Erfahrungen gesammelt und ihr Wissen in die Praxis umgesetzt.

Mit ihrer Aktionswoche zielen die Fotografen darauf ab, bei den Besuchern Neugier und Lust auf das Foto mit dem Smartphone zu wecken. Heute bietet ARS-Fotografie ab 16 und 20 Uhr im Rahmen der Ausstellung Smartwalks an, bei denen sie die künstlerische Fotografie unter Anleitung der Fotografen ausprobieren können. Die Ausstellung ist noch bis zum 29. September zu sehen.