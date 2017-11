Schenefeld : Polizei kontrolliert Radfahrer: „Haben Sie nichts Besseres zu tun?“

vergrößern 1 von 2 Foto: Tanja Plock 1 von 2

von Tanja Plock

erstellt am 01.Nov.2017 | 10:13 Uhr

Schenefeld | „Sie sollten sich mal lieber um die rasenden Autofahrer kümmern.“ „Haben Sie nichts Besseres zu tun?“ „Eigentlich fahre ich immer auf der richtigen Seite.“ Mit einsichtigen Radfahrern hatte es die Polizei Schenefeld am Montag selten zu tun. An diesem Tag nahmen die Beamten Radfahrer ins Visier.

Die Polizisten betonten im Vorfeld, dass es ihnen nicht hauptsächlich darum gehe, die Menschen zu bestrafen, sondern über die Risiken ins Gespräch zu kommen. Denn die Verletzungsquote im Falle eines Unfalls liege bei Radfahrern bei 94,6 Prozent. „Man bremst als Radfahrer mit seinen Knochen, hat keine Knautschzone“, erläuterte Polizeioberkommissar Matthias Schattauer.

„Wir wollen die Verkehrssicherheit erhöhen“, betonte der Beamte. 57 Prozent aller Verkehrsunfälle seien in Schleswig-Holstein im Jahr 2016 von Radfahrern verursacht worden, berichtete der Polizist. In Schenefeld kam es zu 28 Verkehrsunfällen mit Radfahrern. 25 davon wurden leicht und einer schwer verletzt. Lediglich eine Person blieb unverletzt. Besonders häufig krachte es am „Stadtzentrum“ und an der Altonaer Chaussee.

Die häufigsten Unfallursachen sind laut Polizei das Nutzen der falschen Seite – entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, nicht angepasste Geschwindigkeit, Roltlichtverstöße sowie Alkohol- und Drogenmissbrauch. Während das Auto lieber stehen gelassen werde, setzten sich Radfahrer auch angetrunken noch auf ihren Drahtesel – obwohl ihnen auch dann Punkte in Flensburg drohen und der Führerschein weg sein kann.

Hintergrund: Bußgelder für Fahrradfahrer Die Höhe der Bußgelder hängt unter anderem davon ab, ob andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Wer ohne Licht unterwegs ist, zahlt mindestens 20 Euro. Wer sein Handy nutzt, muss 25 Euro zahlen. Bei nicht angepasster Geschwindigkeit werden mindestens 30 Euro fällig. Auch das Fahren auf der falschen Seite ist kein Kavaliersdelikt. Zwischen 15 und 35 Euro werden dann fällig. Wer mit 1,6 Promille oder mehr auf seinen Drahtesel steigt, kassiert drei Punkte, Geldstrafe und eine Anordnung einer MPU Wer mit 0,3 Promille oder mehr fahrauffällig Fahrrad gefahren ist, kann eine Strafanzeige bekommen.

Deshalb liegt der Schwerpunkt in den kommenden Wochen für die Polizei Schenefeld auf dem Radverkehr. Die Großkontrolle am Montag markierte den Startpunkt. „Wir wollen die Unfallzahlen minimieren“, sagte Schattauer.

Das Unrechtsbewusstsein unter Radlern sei jedoch nicht besonders ausgeprägt, prophezeite der Polizist – und er sollte Recht behalten. Der erste Weg führte die Beamten an die Friedrich-Ebert-Allee – und gleich kam ihnen eine Radfahrerin auf der falschen Seite entgegen. Darauf angesprochen, gab sich die Frau geläutert. „Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht“, sagte sie. „Eigentlich ist mir das klar.“ Danach ging es Schlag auf Schlag. Es bilden sich regelrechte Schlangen von Radlern, die warten mussten, bis Schattauer und sein Kollege, Polizeiobermeister Maik Göpfert, sich um sie kümmern können. Von der Gruppe Jugendlicher bis hin zu Senioren war alles dabei. „Ich war in Eile“, erläuterte eine Frau. „Es ist eben so bequemer“, gab eine andere Fahrerin zu. Sie zeigte sich einsichtig: „Ich finde es gut, dass Sie das machen. So wird einem vor Augen gehalten, dass man etwas falsch gemacht hat.“

Jedoch reagierte die Mehrheit an diesem Tag genervt. „Sie wollen meine Personalien für das kleine Stück?“, monierte ein Mann. Ein anderer Herr war ebenfalls nicht erfreut. „Ich habe dafür kein Verständnis. Es gibt so viele Sachen, die schief laufen. Und jetzt wird wegen den paar Radfahrern so ein Aufriss gemacht.“ Den Mann erwischte es doppelt. Er hatte ein Messer dabei, das auch gleich konfisziert wurde.

Eine Frau reagierte besonders dreist. „Jetzt habe ich bezahlt. Jetzt kann ich ja auch weiterfahren“, sagte sie und wollte auf ihr Rad steigen. Nur die Androhung, dass das Vergehen bei Vorsatz doppelt so teuer wird, hielt sie schließlich davon ab. Die Stimmung drohte zu kippen, nun wurde gepöbelt. „Bei uns ist einer eingebrochen. Da kümmern Sie sich einen Dreck drum“, schimpfte ein Mann.

Bis zum frühen Abend gingen der Polizei 24 Radfahrer wegen falscher Benutzung des Radwegs ins Netz. Es sei übrigens nicht so, dass die Polizeistation von den verteilten Bußgeldern profitiert, betonte Schattauer. Das Geld fließe ins Säckchen der Landespolizei.