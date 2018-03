Politik-Zoff um langsames Internet

Grüne und CDU werfen sich gegenseitig vor, den Breitbandausbau in Schenefeld nicht vorangetrieben zu haben

von Tanja Plock

24. März 2018, 16:55 Uhr

Die Debatte um bessere Internetverbindungen in Schenefeld geht weiter: In einer Pressemitteilung kritisiert der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Schmitz unter anderem den Vorstoß der CDU, einen eigenen Ausschuss für den Breitbandausbau zu bilden. Pressesprecher Tobias Löffler (CDU) hält an der Idee fest und kritisiert die Grünen für ihren „Populismus“.

Aus Sicht des Grünen-Chefs ist die Versorgung ein großes Problem in der Stadt. Darin seien sich die Parteien auch einig. „Aber damit enden auch die Gemeinsamkeiten“, so Schmitz. „Besonders ärgerlich sind die Wahlkampf-Parolen der CDU. Sie sagt, die Stadt solle doch einfach Geld in die Hand nehmen und plädiert für einen zusätzlichen eigenen Ausschuss. Das ist beides unrealistisch und wird nicht passieren, egal wie die Wahl ausgeht“, führt er aus.

Der Grund, weshalb Schenefeld im Vergleich zu Nachbargemeinden wie Halstenbek und Rellingen hinterherhinkt sei das Fehlen von Stadtwerken, so Schmitz. „Stadtwerke werden aber in Schenefeld seit Jahrzehnten von der CDU verhindert. Stadtwerke verdienen in allen größeren Gemeinden des Kreises Pinneberg gutes Geld für die Kommunen. Nur nicht in Schenefeld. Im wesentlichen, weil die CDU es nicht will.“

Ein neuer Ausschuss sei nicht notwendig. „Dieser existiert schon lange: Der Ausschuss für Energie, Wasser und Abwasser, der seit fünf Jahren intensiv gegen die Verweigerung der CDU die Gründung von Stadtwerken diskutiert“, urteilt Schmitz. Die Stadt selbst wird aus Sicht der Grünen auch keine Millionenbeträge in eine Anschubfinanzierung stecken können. Die Kommune stehe „zwar finanziell grundsolide da, hat aber mit der erweiterten nachschulischen Betreuung an allen Schulen, der Modernisierung des Schulzentrums von Grund auf und dem Stadtkern mit einem Bürgerzentrum Herausforderungen angenommen, die sich finanziell für die kommenden fünf Jahre auf deutlich über 30 Millionen Euro summieren“. Da seien die Kosten für eine Sanierung der Fußwege, Radwege und Straßen noch gar nicht enthalten. Die Finanzierung einer Breitband-Infrastruktur sei nicht möglich, schreibt Schmitz.

Die Grünen sehen drei realistische Ansätze: Die Kommune könne die Pläne von GWHtel unterstützen. „Hier soll die Stadt stärker informieren und beraten. Das ist machbar und sollte verstärkt geschehen.“ Zudem sollten die städtischen Gebäude an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Damit gäbe es einen Kern einer Breitband-Infrastruktur. Außerdem fordern die Grünen Fortschritte bei der Gründung von Stadtwerken, welche dann in Kooperation mit GWHtel oder einem anderen Partner eine flächendeckende Infrastruktur aufbauen und bewirtschaften kann. „Das ist der eigentliche Knackpunkt“, so Schmitz.

Für CDU-Pressesprecher Löffler ist es hingegen in Bezug auf schnelle Verbindungen nur folgerichtig, „wenn wir beginnend auf der kommunalen Ebene diesen Stellenwert auch würdigen, wie zum Beispiel mit dem vorgeschlagenen Ausschuss“. Den Vorwurf, die Politik sei untätig, gibt Löffler in seinem Antwortschreiben zurück: „Wenn die Grünen auf den Energieausschuss verweisen, kann man ihnen durchaus zustimmen. Nur warum ist zu diesen Themen unter grüner Leitung während der letzten fünf Jahre nichts geschehen? Der fortwährende Verweis auf die Stadtwerke, die ja für einige nun offensichtlich die Lösung aller Probleme darstellt, führt uns nicht weiter. Damit machen es sich die Grünen zu einfach“, sagt Löffler. Ein neuer Ansatz müsse her, und dies unter Federführung eines Gremiums. Zudem solle Geld in die Hand genommen werden. „Nur beratend oder mahnend an der Seite zu stehen, wird Schenefeld und unsere Bürger nicht voranbringen“, urteilt der CDU-Pressesprecher. „Die Grünen und ihr Vorsitzender sind immer schnell mit dem Vorwurf des Populismus; allerdings tun sie mit ihrer Pressemitteilung nichts anderes, als dieses wichtige Thema zu nutzen, um sich an der CDU abzuarbeiten und legen dabei selbst das vorgeworfene Verhalten an den Tag. Das ist schade, wo wir beim Ziel tatsächlich nicht auseinander liegen. Wir würden es begrüßen, an diesem Ziel gemeinsamen im neu geschaffenen Gremium zu arbeiten.“

Der private Anschluss ans Breitbandnetz sei nur ein Thema von vielen, das die CDU angehen wolle, führt Löffler aus. Weitere Punkte sind: die technische Ausstattung der Schulen. Diese sei den verfügbaren Datengeschwindigkeiten mittlerweile so weit voraus, das diese teilweise nicht adäquat zu nutzen ist. Durch die Digitalisierung der Verwaltung soll der Personalmangel zumindest teilweise kompensiert werden. Wichtig seien der CDU auch mögliche Kooperationen mit XFEL und Nachbargemeinden. Dies seien mehr als genug Themen, die möglichst schnell, aber langfristig bearbeitet werden müssen, schreibt Löffler.