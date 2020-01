Politik berät über Kita-Bau

Ausschuss beschäftigt sich mit Sportstätten und Gemeinbedarf an der Blankeneser Chaussee

21. Januar 2020, 10:00 Uhr

Schenefeld | Zwei neue Kitas sollen in Schenefeld gebaut werden, damit der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllt werden kann. Geplant ist eine Kita mit sieben Gruppen und eine mit bis zu neun Gruppen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschäftigt sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 23. Januar, mit der Erstellung eines Konzeptes. Diese findet ab 19 Uhr im Gemeinschaftsraum im Rathaus, Holstenplatz 3-5, statt.

Die erste Kita soll auf dem Schulsportfeld an der Kreuzung Gorch-Fock-Straße/ Schulstraße gebaut werden. Das Gebäude soll Platz für fünf Gruppen bieten und auf sieben Gruppen erweiterbar sein. Ein Bebauungsplan muss hierfür nicht aufgestellt werden.

Die zweite Kita mit sieben bis neun Gruppen könnte an der Blankeneser Chaussee entstehen. Hierfür müssten die Politiker einen neuen Bebauungsplan (B-Plan Nr. 86) aufstellen. Und weil die Stadt sowieso weitere Sportflächen errichten muss – am Zentrum Achter de Weiden und im Bereich des Rasenplatzes der Gorch-Fock-Schule ist hierfür kein Platz – möchten die Politiker die Kita mit den Plänen für Spielflächen und Sporthallen verbinden. Nun müssen sie zwischen zwei Konzepten abwiegen.

Die erste Variante sieht vor, die Spielfläche auf dem Sportplatz West auf 45 mal 90 Meter zu reduzieren. Das Feld könnte weiterhin zum Fußballspielen und für den Schulsport der Schule Altgemeinde genutzt werden. Auch wäre Platz für zwei Sprunggruben, für den Ballweitwurf und eine Kurzstreckenbahn. Der Bau einer Sporthalle und eines Fitnessstudios auf dem Gelände wären außerdem möglich. Platz für genügend Stellplätze und Wertstoffbehälter wäre auch vorhanden. Zudem würde der Sportkomplex die Kita vom Straßenlärm der Blankeneser Chaussee abschirmen. Jedoch würde das angrenzende Wohngebiet weiter dem Lärm auf dem Sportplatz ausgeliefert sein. Einen weiteren Nachteil der ersten Variante sehen die Politiker darin, dass die Sportflächen nicht optimal mit den Umkleidekabinen und Toiletten verknüpft sind.

Die zweite Variante sieht eine umfassendere Veränderung des Geländes vor. Auch hier würden die Sporthalle und das Fitnesscenter die Kita vom Lärm der Straße schützen – jedoch statt gen Osten hier gen Norden. Der Sportplatz müsste jedoch etwa zur Hälfte neu hergestellt werden. Ein großes Manko dieser Variante ist auch, dass der Sportplatz und die Umkleiden während des Baus der Sporthalle nicht genutzt werden können. Dafür werden die Sportflächen optimal mit den Umkleideräumen und Toiletten verbunden.

In ihren Überlegungen wollen die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt mit den Ausschüssen für Schule, Sport und Kultur zusammenarbeiten.