„One-Woman-Show“ im Ratssaal

Tanja Plock

08.Sep.2017

Die offizielle Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl am Mittwochabend im Rathaus in Schenefeld war eine „One-Woman-Show“. Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) tritt erneut an und will am Sonntag, 24. September, gewählt werden. Eigentlich plante der Hauptausschuss, die Kandidatenvorstellung für alle zugelassenen Kandidaten auszurichten. Der zweite Kandidat, Constantin von Piechowski (FDP), hatte jedoch im Vorfeld abgesagt. Auch wenn sich Moderatorin und Bürgervorsteherin Katrin von Ahn-Fecken (CDU) bemühte, das Publikum aufzufordern, Fragen zu stellen, kamen nicht viele Reaktionen. Etwa 60 Personen waren ins Rathaus gekommen, darunter viele Vertreter aus Politik und Verwaltung.

Auf die Nachfrage aus dem Publikum, warum von Piechowski nicht teilnehmen wollte und wann seine Veranstaltung sei, sagte Wahlleiter Melf Kayser knapp: „Das hier ist die offizielle Veranstaltung. Was der andere Kandidat plant, weiß ich nicht.“ Piechowski hatte bereits Anfang August mitgeteilt, dass „eine stadtseitig organisierte Vorstellung mit Moderation auf Kosten des Steuerzahlers nicht in sein Format passt“. Nicht jeder Schenefelder könne zu Wort kommen. Der Verlauf sei abhängig von der Moderation.

Küchenhof blickte zunächst zurück auf die vergangenen Jahre. Sie könne eine gute Bilanz vorweisen. Die Stadtkernplanung sei auf den Weg gebracht worden. Dabei seien viele gute Ideen der Bürger eingeflossen. Und so solle es weitergehen. Zudem habe sie zwei Bürgerkongresse ins Leben gerufen. Ein Ergebnis sei die Gründung der Tafel gewesen, bei der zweiten Runde wurde der Grundstein für die Willkommenskultur gelegt. Sie betonte die große Bedeutung der Ehrenamtlichen, der Vereine, der Feuerwehr und anderer Institutionen in der Stadt. „Sie sind das Rückgrat der Gesellschaft. Ich habe diese Kontakte immer sehr gepflegt“, so Küchenhof. Schenefeld sei finanziell solide aufgestellt und schuldenfrei. Es sei gelungen, einstimmig den vergangenen Haushalt zu verabschieden – eine Seltenheit im Kreis Pinneberg, so Küchenhof.

Thema Nummer Eins für die Zukunft sei, günstigen Wohnraum für ältere Menschen und Familien zu schaffen. Der neue Stadtkern biete sich dafür an. Zudem soll das Bürgerzentrum weiter geplant werden „als Herzstück“ mit allen städtischen Dienstleistungen. Auch die Kinderbetreuung wolle sie ausbauen und dafür kämpfen, die Verkehrsanbindung in Schenefeld zu verbessern.

Auf die Frage, ob sie „einem Ruf ihrer Partei aus Kiel oder Berlin“ folgen würde, machte Küchenhof klar: „Allen Gerüchten zum Trotz – Schenefeld ist meine Stadt. Sie liegt mir am Herzen und ich will hier bleiben.“

Während der Diskussion kam unter anderem der Bürgersaal zur Sprache. Eckhard Vogelgesang, Vorsitzender des Seniorenbeirats, drängte darauf, einen Saal für 300 Personen zu erhalten. Die Rathaus-Chefin solle mehr Druck ausüben. „Sehr gern sogar“, sagte Küchenhof. Sie wolle den Festsaal in der bisherigen Größe erhalten. Derzeit laufen Gespräche mit Blau-Weiß 96 über einen Umbau.

Es folgte ein kurzer Austausch, unter anderem über Regelverstöße im Straßenverkehr, fehlenden Wohnraum und die Verbesserung der Verkehrsanbindung. Küchenhof merkte an, dass der Kreis für Ende des Jahres eine Busverbindung nach Halstenbek schaffen wolle. Dies sei eine erste Verbesserung, für die sie sich lange eingesetzt habe. Ob die U-Bahn kommt, wollte sie keine Prognose abgeben. Letztlich ginge es darum, ob solch ein Vorhaben finanzierbar sei. Bei allen angesprochenen Themen versprach sie jedoch, sich diesen anzunehmen.