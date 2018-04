Jahreshauptversammlung : Neuer Vorstand beim Schenefelder Kunstkreis

Gerda Freytag-Permien löst Michael Behrens als Vize-Chef ab. Nächste Vernissage am 27. April.

von Frauke Heiderhoff

25. April 2018, 12:00 Uhr

Schenefeld | Der stellvertretende Vorsitzende des Kunstkreises Schenefeld, Michael Behrens, hat sich sechs Jahre lang engagiert. Er verkündete nun bei der Jahreshauptversammlung am Montag, sich von diesem Posten zurückziehen zu wollen. Der Familienmensch und Grünen-Politiker gab an, sich mehr für seine Partei einsetzen zu wollen.

„Vorstand im Kunstkreis zu sein, ist aber ein toller Job“, betonte Behrens, der es sich dann auch, mitten im Wahlkampf, nicht nehmen ließ, die Vorstandswahl zu leiten. Die bisherige Schriftführerin Gerda Freytag-Permien hat den Posten nun inne. Sie erklärte humorvoll, kein Problem damit zu haben, sich „hochzuarbeiten“.

Die stellvertretende Vorsitzende Sigrun Roemmling tritt ebenfalls aus der Vorstandsriege zurück. „Meine Tätigkeit rund um Künstlergespräche und schöne Ausstellungen hat mir total viel Spaß gemacht“, bilanzierte die Kunsthaus-Dozentin. Private Gründe seien jedoch ursächlich dafür, nicht erneut zu kandidieren. Die 29 erschienenen Mitglieder wählten die sich zur Verfügung stellende, berufstätige Edith Steinmann in Abwesenheit ebenfalls zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. Ursula Wientapper erklärte sich zur Freude aller Mitglieder bereit, erneut als Vorsitzende zu kandidieren und wurde dann auch einstimmig gewählt.

Lediglich die Künstlerin und Physikerin Karin Daum äußerte sich kritisch. Der Kunstkreis habe beispielsweise bei der Gestaltung der neuen Räume im „Stadtzentrum“ auf großem Fuße gelebt. Zukünftig gelte es, sich mehr zu maßregeln, um die Finanzen auch weiterhin unter Kontrolle zu halten. Der Vorstand bekräftigte jedoch, die Angelegenheit im Griff zu haben.

Die Mitgliederzahl des Kunstkreises ist seit Jahren konstant und bewegt sich zwischen 180 und 200 Mitgliedern. Wientapper bedankte sich für den ehrenamtlichen Einsatz aller Mitglieder, ohne die die erfolgreichen Events so nicht veranstaltet werden könnten.

Mit sechs plattdeutschen Geschichten wie „Kunst to doon hebt“ und „Sinfunikunzert“ sorgte Manfred Eckhof für vergnügliche Stimmung im Rathaus. Die Erzählungen von Reimer Bull und Boy Lornsen erfreuten die Kunstfreunde. Amateurschauspieler Eckhof präsentiert sich erstmals am Freitag, 4. Mai, auf den Brettern der Schenefelder Theaterbühne. Das Theater Schenefeld zeigt das Stück „Zum Teufel mit Sex“ ab 19.30 Uhr im Forum, Achter de Weiden. Weitere Infos gibt es unter www.theater-schenefeld.de.

Mit einer spannenden Kunstkreis-Ausstellung geht es schon am Freitag, 27. April, um 18 Uhr in der Galerie im „Stadtzentrum“, erstes Obergeschoss, weiter. Die Künstlerin Rebekka Hausmann präsentiert dort Einblicke in die Pflanzenwelt mit außergewöhnlichen Druck-Grafiken. Der Titel der Ausstellung lautet, passend zum Thema, „Ein-Drücke“.