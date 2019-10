In Halstenbek und Schenefeld : Nach zwei versuchten Einbrüchen: Polizei sucht Zeugen

In beiden Fällen wollten die Täter über die Terrassentür ins Haus einsteigen. Die Kripo Pinneberg ermittelt.

29. Oktober 2019, 15:30 Uhr

Halstenbek/Schenefeld | Einbrecher haben am Montag, 28. Oktober, versucht, in Wohnungen in Halstenbek und Schenefeld einzusteigen. Das teilte die Polizei mit.

In Schenefeld bemerkte eine Nachbarin um 18.25 Uhr, wie die Täter im rückwärtigen Bereich des Mehrfamilienhauses in der Distelkoppel eine Terrassentür aufbrechen wollten. Die drei dunkel gekleideten Täter flüchteten unerkannt zu Fuß in Richtung Teichweg.

Kurz darauf – gegen 19 Uhr – stellte dann ein Halstenbeker Wohnungsinhaber fest, dass die Terrassentür seiner Wohnung in der Hartkirchener Chaussee Beschädigungen aufwies, jedoch nicht geöffnet worden war. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Pinneberger Polizei unter Telefon (04101) 2020 zu melden.

