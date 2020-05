Malen mit Abstand : Nach Corona-Pause: Kunsthaus Schenefeld nimmt den Unterricht wieder auf

Malschüler dürfen in den Räumlichkeiten an der Friedrich-Ebert-Allee wieder die Pinsel schwingen. Ausstellungen finden vorerst jedoch nicht statt.

von Cindy Ahrens

28. Mai 2020, 10:17 Uhr

Schenefeld | Pinsel und Farbe gezückt – das Kunsthaus Schenefeld ist wieder geöffnet. „Wir dürfen wieder Malunterricht anbieten“, verkündet Marianne Elliott-Schmitz, Betreiberin des Kunsthauses.

Konzept mit Schutzmaßnahmen überlegt

Über Wochen haben sich die Verantwortlichen mit den Hygiene- und Abstandsregelungen beschäftigt und sich ein Konzept überlegt, wie diese in den Räumlichkeiten an der Friedrich-Ebert-Allee umgesetzt werden können. „So konnten wir auch sofort öffnen, als wir wieder durften“, sagt Elliott-Schmitz.

Kunsthaus Schenefeld

Während andere Einrichtungen wie Musikschulen in den vorangegangenen Wochen auf Unterricht via Internetplattformen umgestellt hatten, kam dies für das Kunsthaus nicht in Frage.

Wir haben zwar erwogen, den Unterricht online fortzuführen, aber uns dagegen entschieden. Das hätte aufgrund der Individualität der mehr als 300 Schüler nicht geklappt. Marianne Elliott-Schmitz, Kunsthaus-Chefin

Zudem hätten viele der Malschüler, wie sie selbst auch, in der Anfangszeit nur wenig Energie für das Malen übrig gehabt: „In den ersten Tagen war ich wie gelähmt. Ich hatte zwar Zeit zum Malen, aber es tat sich nichts Kreatives in mir.“ Jedoch hätten die Dozenten ihren Schülern angeboten, dass sie ihre Bilder an sie schicken können. „Unsere Anregungen haben wir dann per E-Mail zurück geschickt oder einfach mit den Schülern telefoniert“, erzählt Elliott-Schmitz.

Gekündigt habe keiner der Mal-Schützlinge:

Wir haben eine so liebevolle Beziehung zu unseren Schülern. Die wollten natürlich auch, dass das Kunsthaus bestehen bleibt. Familien, in denen die Eltern in Kurzarbeit gehen mussten, haben wir einfach überbrückt. Marianne Elliott-Schmitz, Kunsthaus-Chefin

Außer dem Malunterricht mussten auch viele geplante Veranstaltungen ausfallen: „Die Malreise, Wochenendseminare und Geburtstagsateliers zum Beispiel“, zählt Elliott-Schmitz auf. Diese wird es, genauso wie Ausstellungen, auch in naher Zukunft nicht geben. „Wir haben uns überlegt, dass wir die Ausstellungen ins Kunsthaus holen. Und wir wollen die Bilder fotografieren und auf Facebook veröffentlichen“, sagt Elliott-Schmitz. Die Ausstellungen ins nächste Jahr zu verschieben, hätten die Beteiligten abgelehnt: „Im nächsten Jahr malen die Schüler ja schon wieder ganz andere Sachen.“

Umso mehr freut sich das Team des Kunsthauses, jetzt wieder loslegen zu können.

Zuerst waren wir nervös, weil wir nicht wussten, wie es werden würde. Das Kunsthaus hat eine gemütliche Atmosphäre, ob wir diese mit den Abstandsregeln aufrecht erhalten können, darüber waren wir uns erst unsicher. Marianne Elliott-Schmitz, Kunsthaus-Chefin

Das Atelier sei groß genug, damit die Schüler den gebotenen Mindestabstand einhalten können. Der Ablauf – anders als gewohnt: Nacheinander betreten sie die Räumlichkeiten und begeben sich an ihren Platz. Das Kunsthaus hat drei Eingänge, an allen wurden Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt. Während des Unterrichts dürfen sich die Schüler nicht durch den Raum bewegen. Getränke und kleine Naschereien darf das Kunsthaus derzeit auch nicht zur Verfügung stellen. „Nach dem Unterricht desinfizieren wir gründlich und lüften ordentlich durch“, betont die Kunsthaus-Chefin.

Als dann die ersten Schüler jedoch das Atelier betraten, lösten sich die Sorgen wie in Luft auf: „Die Schüler waren gut vorbereitet, die Abstandsregeln waren selbstverständlich. Alle waren einfach nur froh, wieder malen zu können“, berichtet Elliott-Schmitz. Um die Geselligkeit nachzuholen, hat das Kunsthaus bereits einige Nachholangebote für das kommende Jahr geplant.