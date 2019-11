Nabu renaturiert die Düpenau

Künstliche Kaskaden werden beseitigt

04. November 2019, 12:00 Uhr

Schenefeld | Für Naturfreunde gibt es kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Wie um dies zu beweisen, war am vergangenen Sonnabend die Zahl der Helfer für den Schenefelder Bach-Aktionstag an der Düpenau trotz des anfänglichen Nieselregens nicht geringer als im Vorjahr. Auch Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) kam und schaufelte eifrig mit. Zum Bach-Aktionstag luden der Naturschutzbund (Nabu) Hamburg zusammen mit der Nabu-Stadtteilgruppe Schenefeld interessierte Bürger ein.

Ziel der jährlichen Aktionen ist es, die Lebensräume für heimische Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und zu verbessern, indem bestimmte Örtlichkeiten wieder in einen halbwegs natürlichen Zustand versetzt werden. Immer da, wo es ein Ungleichgewicht in der Natur gibt. So sind zu schnell fließende Gewässer durch Begradigungen genauso schädlich für Flora und Fauna wie zu flache Flussabschnitte, die sich im Sommer oder bei Niedrigwasser durch geringe Fließgeschwindigkeit erhitzen. Fische oder deren Laich sind dort nicht mehr geschützt.

Barsche und Stichlinge sind zwei der typischen Vertreter, die eigentlich in der Düpenau heimisch sein sollen. Worin die Gefahr lauert, erklärt Tobias Ernst, Mit-Organsiator des Bach-Aktionstags: „Zur Entwässerung des Stadtgebiets hat man früher einige Begradigungen der Düpenau gemacht.“ Und um das Höhenniveau zu halten, so Ernst weiter, wurden sogenannte Kaskaden aus Beton angelegt. Die können jedoch für kleine Fische zu Fallen werden. Bei Hochwasser wird der Fisch einfach weg geschwemmt. Durch die Kaskade kann er nicht zurück zu seinem Laichgebiet.

Dazu erklärt Peter Dahms vom Nabu Schenefeld: „Eine dieser Kaskaden – es ist einfach eine Stufe im Flussverlauf – gibt es hier am Kiebitzweg.“ Mit großen Gesteinsbrocken und grobem Kies galt es, die Stufe zu einer für Fische passierbaren Schräge umzugestalten, so beschreibt Dahms das Tagesziel. Dass dies nicht einfach mal so gemacht werden kann oder darf, wird dadurch deutlich, dass die Pläne für die Aktion zunächst der Stadtverwaltung zur Genehmigung vorgelegt werden mussten. Denn letztlich bleibt die Düpenau nach wie vor ein wichtiger Weg für das Oberflächenwasser aus der Stadt.

Dass der gemeinsame und freiwillige Arbeitsdienst durchaus auch integrativ wirkt, zeigten die zirka zehn Geflüchteten, die ebenfalls ehrenamtlich mithalfen – wie fast in jedem der letzten Jahre. Abdulfatah Ghafouri kam im Jahr 2016 von Afghanistan als Flüchtling nach Deutschland. Er wohnt derzeit in Hamburg-Kleinflottbek. Er ist Teil der Gruppe, die für den Nabu Arbeitseinsätze wie diese organisieren und natürlich packt er auch immer kräftig mit an.